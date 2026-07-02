Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 3-9 iulie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

The Prestige / Prestigiul

Regia: Christopher Nolan

Cu: Scarlett Johansson, Michael Caine, Hugh Jackman, Christian Bale

Gen Film: Drama, Fantastic, Mister, SF, Thriller

Durată: 130 min

Rating: N 15

Renumitul regizor Christopher Nolan (Memento, Batman – Inceputuri) vine cu un nou thriller plin de trucuri si iluzii. In aceasta involburata si misterioasa poveste, doi tineri magicieni ai epocii victoriene, aprind scanteia unei rivalitati puternice care se va transforma intr-o batalie a trucurilor si o sete neincetata de a-si descoperi secretele unul altuia. Acesti doi oameni pun fata in fata indrazneala si dorinta, arta spectacolului si stiinta, ambitia si prietenia, cu rezultate periculoase, mortale si amagitoare.

Joi 19:00

Moana / Vaiana 3D / VIP 3D Avanpremiera

Regia: Thomas Kail

Cu: Dwayne Johnson, Frankie Adams, Rena Owen, John Tui, Catherine Laga’aia

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 120 min

Rating: AG

Debutanta Catherine Laga’aia intră în rolul principal al Moanei, fiica de șaisprezece ani a căpeteniei Tui, care face ceea ce face orice mare erou când destinul o cere: ignoră avertismentele tatălui ei și se aruncă cu capul înainte. Când o întunecime misterioasă otrăvește insulele Polineziei, Moana decide cu încăpățânare și curaj că ea este cea care trebuie să o oprească. Singura ei speranță? Să facă echipă cu cel mai incorigibil semizeu din lume, Maui, adus la viață de Dwayne „The Rock” Johnson, care își reia rolul din filmul de animație.

3D Dublat: Joi 12:30

3D Subtitrat: Miercuri, Joi 21:00

Evil Dead Burn / Cartea morților: Focul din iad Avanpremiera

Regia: Sébastien Vanicek

Cu: Luciane Buchanan, Hunter Doohan, Souheila Yacoub, Victory Ndukwe, Tandi Wright

Gen Film: Fantastic, Horror, Mister

Durată: 120 min

Rating: IM 18

După moartea soțului ei, o femeie caută alinare la socrii ei. Pe măsură ce aceștia se transformă, unul câte unul, în morți-vii, ea ajunge să descopere că jurămintele pe care le-a făcut în viață dăinuie chiar și după moarte.

Miercuri, Joi 18:50

A River’s Gaze / Malul vânăt

Regia: Andreea Cristina Borțun

Cu: Vasile Pavel, Eliza Bercu, Iulian Postelnicu, Mihaela Subțirică, Ștefan Costea

Gen Film: Drama

Durată: 92 min

Rating: AP 12

Lavinia, o mamă singură, încearcă să asigure un trai mai bun pentru ea și fiul ei, într-un sat sărac din sudul României, după propriile reguli. Este impulsivă, calculează greșit, nu știe prea bine să iubească. Dani, fiul ei de 13 ani are însă nevoie de mama sa mai mult ca niciodată în această perioadă a vieții sale, în pragul dintre copilărie și adolescență. Pe parcursul a patru anotimpuri, relația celor doi este pusă la încercare

Vineri pana Joi 19:25

The Invite / Invitația vecinilor 2D / VIP 2D

Regia: Olivia Wilde

Cu: Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde, Penélope Cruz

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 108 min

Rating: AP 12

Bazat pe filmul lui Cesc Gay: „Sentimental”, The Invite, în regia Oliviei Wilde, spune povestea a două cupluri care explorează complexitatea relațiilor din zilele noastre. Ce poate merge prost la o simplă cină între vecini? Absolut totul!

2D: Vineri pana Joi 21:15

2D VIP: Vineri pana Miercuri 19:10

De capul nostru

Regia: Tudor Cristian Jurgiu

Cu: Denisa Vrajă, Vlad Furtună, Mara Diaconu Ducica, Sofia Vasiliu

Gen Film: Drama

Durată: 94 min

Rating: AP 12

Într-un mic oraș din România, un grup de adolescenți învață să se descurce fără părinții lor plecați în străinătate. Forțați să devină adulți prea devreme, își construiesc propria familie într-o încercare disperată de a umple golul. În centrul lor e Flavia, o tânără puternică, obișnuită să își ascundă emoțiile în spatele sarcasmului, dar pe care grija pentru ceilalți o va face să descopere un nou sens.

Vineri pana Joi 17:30

Supergirl 3D / VIP 3D

Regia: Craig Gillespie

Cu: Milly Alcock, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa, David Krumholtz, Emily Beecham

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 110 min

Rating: AP 12

Cea mai nouă aventură DC Studios, „Supergirl” o aduce, din vară, pe marile ecrane din toată lumea, pe Milly Alcock în dublu rol ca Supergirl/ Kara Zor-El. Filmul este regizat de Craig Gillespie, după un scenariu de Ana Nogueira.

Când un adversar neașteptat și nemilos lovește foarte aproape de casă, Kara/ Supergirl face echipă cu un personaj imprevizibil și pornesc împreună într-o călătorie interstelară în căutarea dreptății.

3D: Vineri pana Marti 16:40; 21:00

3D VIP: Vineri pana Joi 21:30

Obsession / Obsesia

Regia: Curry Barker

Cu: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless, Andy Richter

Gen Film: Horror, Romantic, Thriller, Dragoste

Durată: 100 min

Rating: N 15

După ce rupe o crenguță din misterioasa „Salcie a unei singure dorințe” ca să cucerească inima fetei pe care o place, un romantic incurabil obține exact ce și-a dorit. Curând însă descoperă că unele dorințe vin cu un preț sumbru și sinistru.

Vineri pana Marti 18:50

Miercuri, Joi 16:40

Minions & Monsters / Minionii și monștrii 3D / VIP 3D

Regia: Pierre Coffin

Cu: Pierre Coffin

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie

Durată: 85 min

Rating: AG

După succesul celei mai amuzante comedii a verii lui 2024, „Sunt un mic ticălos 4”, Illumination își extinde universul animat plin de veselie cu un nou capitol nebunesc, cu personaje complet noi, din cea mai mare franciză animată globală din istorie: „Minionii și Monștrii”.

Aceasta este povestea gălăgioasă, absurdă și absolut adevărată despre cum au cucerit Minionii Hollywoodul, au devenit staruri de cinema, au pierdut totul, au dezlănțuit monștri asupra lumii și apoi s-au unit ca să salveze planeta de haosul pe care tot ei îl provocaseră.

Dublat: Vineri pana Miercuri 13:00; 14:50

Joi 14:50

Dublat VIP: Vineri pana Joi 12:20

Toy Story 5 / Povestea jucăriilor 5 3D / VIP 3D

Regia: Andrew Stanton

Cu: Tom Hanks, Greta Lee, Tim Allen, Ernie Hudson, Joan Cusack

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic

Durată: 90 min

Rating: AG

Woody, Buzz Lightyear, Jessie și restul găștii își văd rolurile puse la grea încercare atunci când se confruntă cu Lilypad, o tabletă smart, complet nouă, care vine cu propriile idei inovatoare despre ce este mai bine pentru copilul lor, Bonnie. „Misiunea noastră pe planeta asta este să facem un copil fericit.” – aceasta este deviza lor. Dar oare va mai fi timpul petrecut la joacă la fel ca înainte? „Vremurile poate se schimbă, însă prietenii sunt pentru totdeauna.” Vremea jucăriilor… oare este pe punctul să apună?

3D Dublat: Vineri pana Joi 11:25; 13:30

3D VIP Dublat: Vineri pana Miercuri 14:15

Joi 14:10

Disclosure Day / Ziua adevărului VIP 2D

Regia: Steven Spielberg

Cu: Josh O’Connor, Eve Hewson, Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo, Wyatt Russell

Gen Film: SF

Durată: 145 min

Rating: N 15

Dacă ai afla că nu suntem singuri, dacă cineva ți-ar arăta asta, ți-ar dovedi-o, te-ar speria? Vara asta, adevărul aparține celor opt miliarde de oameni. Ne apropiem de… Ziua adevărului.

Vineri pana Miercuri 16:20

Joi 16:15

Scary Movie 6 / Comedie de groază

Regia: Michael Tiddes

Cu: Regina Hall, Chris Elliott, Anna Faris, Jon Abrahams, Lochlyn Munro, Marlon Wayans

Gen Film: Comedie, Horror

Durată: 95 min

Rating: N 15

Doi prieteni se trezesc din nou implicați într-un poveste dementă plină cu ucigași, monștri și creaturi supranaturale.

Vineri pana Joi 15:35

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.

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