Una dintre cele mai mari organizații PNL din România, „decapitată” de DNA. Numirile la Compania de Apă Brașov, sub lupa procurorilor: Dosarul „Mită pentru funcții”

Procurorii DNA realizează o amplă anchetă la Brașov și aruncă în aer organizația județeană și locală PNL Brașov. Aproape toți liderii importanți ai organizației PNL Brașov sunt fie în arest preventiv, fie sub control judiciar în marele dosar „Mită pentru funcții la Compania Apa Brașov”.

Potrivit surselor judiciare, nivelul la care ancheta se poate opri este încă deschis, iar procurorii pregătesc conexiuni care ar putea urca spre vârful politic al filialei. Până la acest moment, președintele CJ Brașov și lider al organizației județene PNL, Adrian Veștea, nu are calitate de suspect, însă în mediul politic au apărut informații conform cărora pistele urmărite de DNA conduc și către acesta. Situația este sensibilă inclusiv la nivel central — Veștea este prim-vicepreședinte PNL la nivel național, în aceeași linie de partid cu Ilie Bolojan, iar orice dezvoltare îl poate afecta direct.

Cine este cercetat în dosarul DNA

Liviu Cocoș prim-vicepreședinte al PNL Brașov, managerul companiei, este în arest.

Carmen Ferghete Țop (PNL), fostă șefă a Consiliului de Administrație (Control judiciar)

Todorică Șerban (PNL), vicepreședinte al Consiliului Județean și președinte al Asociației de Dezvoltare Intracomunitară în Domeniul Apei (ADIDAJ) Brașov (Control judiciar)

Liviu Dragomir (PNL), consilier tehnic al managerului Companiei Apa, Mirela Suciu, fosta șefă a Departamentului de Resurse Umane (Control judiciar)

Cătălin Burudușa, managerul companiei gălățene Ewora Resurse Umane, care care a selectat atât conducerea Companiei Apa, cât și cea a Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav (Control judiciar)

Ce spune DNA

„În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 534/VIII/3 din 19 septembrie 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu 30 octombrie 2025, față de inculpatul ȘERBAN TODORICĂ CONSTANTIN, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov și președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul (ADIDAJ) Brașov, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau altul un folos necuvenit.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada 20 martie 2024 – 18 septembrie 2025, prin încălcarea prevederilor legale, inculpatul Șerban Todorică Constantin ar fi viciat procedura de numire a doi membri ai Consiliului de Administrație ai Companiei Apa Brașov SA (Cocoș Liviu și Țop Ferghete Florentina Carmen, inculpați în cauză) cu scopul de a dobândi controlul asupra resurselor gestionate de companie.

Pentru obținerea acestui deziderat, inculpatul l-ar fi angajat în cadrul ADIDAJ Brașov (autoritatea tutelară a Companiei) pe Dragomir Liviu, pe care mai apoi l-ar fi numit președinte al comisiei de selecție a membrilor.

Ulterior, inculpatul Șerban Todorică Constantin, în mod direct și indirect, ar fi exercitat acțiuni de menținere a controlului asupra activității Companiei Apa Brașov SA și prin vicierea procedurii de selecție a directorului general al companiei, funcție ocupată, în cele din urmă, în mod nelegal, de inculpatul Cocoș Liviu.

Pentru desfășurarea procedurii, ar fi fost încheiat, prin cumpărare directă, un contract având ca obiect achiziția de servicii de recrutare a unui expert care ar fi conlucrat pentru a îndeplini scopul infracțional și care ar fi efectuat întreaga selecție.

Prejudiciul reținut, până la acest moment, este de 65.561,5 lei, reprezentând plata indemnizației directorului general în lunile iulie și august 2025, precum și onorariul expertului desemnat pentru selecția directorului general.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Șerban Todorică Constantin trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar, să nu exercite funcțiile de președinte și vicepreședinte CJ Brașov, precum și pe cea de președinte al ADIDAJ Brașov, în exercitarea cărora a săvârșit infracțiunea.

Inculpatului Șerban Todorică Constantin i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală”, transmite DNA.

Cum descriu procurorii mecanismul și schema de control asupra companiei

În ordonanțele de punere sub acțiune penală se conturează o schemă de preluare a controlului operațional la Compania Apa Brașov prin manipularea proceselor de selecție a membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general.

Potrivit DNA, personajul central este Șerban Todorică Constantin — vicepreședinte CJ și președinte al ADIDAJ Brașov — care ar fi utilizat poziția pentru a impune numiri în CA și a direcționa desemnarea viitorilor directori în funcție de interese. Folosul necuvenit ar fi provenit din controlul asupra resurselor gestionate de companie.

Când procedura de selecție a directorului general a fost declanșată, anchetatorii susțin că directorul interimar Liviu Cocoș ar fi mituit expertul independent desemnat pentru proces, iar în paralel ar fi acordat beneficii altor persoane implicate. Între foloasele necuvenite menționate în documente apar:

-promisiuni de contracte viitoare pentru expert;

-angajări aranjate în companie pe posturi create special;

-stabilirea salariilor conform cerințelor persoanelor favorizate.

Prejudiciul contabil luat în calcul până acum depășește 65.000 lei — doar indemnizații și onorarii din perioada iulie–august 2025.

