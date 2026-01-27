Actualitate

Un vortex polar vine direct către România: Un nou val de ger ar putea lovi puternic în februarie

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Un vortex polar vine direct către România: Un nou val de ger ar putea lovi puternic în februarie

Luna februarie ar putea fi lovită de un nou val de ger, meteorologii monitorizând o modificare semnificativă a circulației aerului la nivel european. Cauza principală este destabilizarea vortexului polar, fenomen care facilitează „scăparea” aerului rece spre latitudini mai joase. Valul de aer rece se va îndrepta spre zona Carpaților, iar în România vom avea parte de un nou val de ger, informează Newsweek.

Gerul lovește puternic în februarie

Potrivit experților, acest proces debutează adesea prin slăbirea influenței oceanice în țări precum Franța, urmată de o instalare a circulației dinspre nord-est.

Modelul atmosferic actual indică o intensificare a fluxurilor de aer din nord-est, fenomen care blochează influența moderată a Atlanticului. Primele semne ale răcirii sunt așteptate în Europa de Vest, însă proiecțiile indică o extindere rapidă a înghețului spre est. Dacă acest blocaj persistă, România se va confrunta cu un episod de iarnă severă și temperaturi mult sub mediile climatice obișnuite.

Pentru România și zona Carpaților, acest tipar meteorologic este sinonim cu instalarea gerului prelungit. Deși primele efecte sunt vizibile în vestul continentului, inerția maselor de aer sugerează că estul Europei va resimți cele mai persistente condiții de îngheț dacă structura vortexului rămâne fragmentată.

Ce este un vortex polar?

Simplu spus, vortexul polar este o masă vastă de aer rece care circulă deasupra Arcticii, jucând un rol cheie în determinarea răspândirii frigului de iarnă în emisfera nordică. Acesta se extinde de la suprafața Pământului până în stratosferă, atingând altitudini de aproximativ 50 de kilometri.

Vortexul polar este format din două straturi principale: componenta stratosferică superioară și cea troposferică inferioară. Când acest sistem rămâne puternic și stabil, aerul rece arctic tinde să rămână blocat în apropierea polului, permițând condițiilor de iarnă mai blânde să prevaleze în cea mai mare parte a Europei.

Cu toate acestea, când vortexul se slăbește sau se perturbă – de exemplu, în timpul unui eveniment de încălzire stratosferică bruscă – aerul rece se poate răspândi spre sud. Astfel de perturbări pot declanșa episoade de răcire rapidă care pot afecta mari părți ale Europei, inclusiv Europa de Est.

