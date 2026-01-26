Actualitate

Cum va fi VREMEA până în 23 februarie 2026: Temperaturi peste normalul perioadei și precipitații peste normal, în ultima lună de iarnă. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Meteorologii ANM au anunțat că în următoarea lună, România va avea temperaturi peste medie și precipitații peste normal mai ales în sud și sud-vest.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis că în regiunile extracarpatice vremea va fi închisă cu nebulozitatea persistentă pe tot parcursul intervalului, iar în rest cerul va avea înnorări temporare.

Valorile termice diurne se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date în vestul teritoriului și parțial în zonele de munte, iar în rest vor fi apropiate de norme, astfel maximele vor fi de la -1…0 grade în nordul Moldovei și izolat în Transilvania și 8…9 grade în zonele de deal din Banat și Crișana, iar cele minime, în marea lor majoritate peste normalul climatologic, se vor situa între -7 și 4 grade.

Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026

– Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile sud-estice.

– Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile sudice şi în zona Carpaţilor Meridionali.

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

– Temperaturile medii se vor situa peste cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

– Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în regiunile sudice şi estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

– Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

– Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sud-vestice.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

– Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

