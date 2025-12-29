Un vortex polar aduce gerul în Europa: Vreme EXTREMĂ în ianuarie 2026, cu temperaturi sub normalul perioadei

Luna ianuarie 2026 se anunță a fi marcată de episoade de ger năprasnic și ninsori consistente. Un eveniment rar de încălzire stratosferică a perturbat vortexul polar, determinând eliberarea aerului rece din regiunile polare și aducând temperaturi mult sub normalul perioadei în Europa, Statele Unite și Canada.

Potrivit unei analize publicate de site-ul de specialitate Sever-weather.eu, o anomalie de presiune apărută în stratosferă a slăbit structura vortexului polar, favorizând coborârea maselor de aer rece spre latitudini medii.

Fenomenul, produs la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie 2025, este considerat unul dintre cele mai timpurii episoade de încălzire stratosferică din ultimele șapte decenii.

Specialiștii explică faptul că efectele acestui proces se propagă treptat către straturile inferioare ale atmosferei, cu o întârziere de aproximativ 20–40 de zile, influențând direct vremea de la sol. Astfel, prognozele pentru ianuarie indică un flux stabil de aer rece polar către America de Nord și Europa.

În prezent, două nuclee puternice ale vortexului polar sunt împinse spre America de Nord și Europa, generând schimbări meteorologice semnificative. Separarea vortexului inferior va crea fluxuri nordice de aer rece, favorizând temperaturi scăzute și episoade de ninsoare, în funcție de umiditate.

Pentru Europa, modelele meteo indică un tipar de presiune cu valori ridicate în nord și joase pe continent, ceea ce va menține transportul aerului rece. În America de Nord, nucleul vortexului polar va staționa deasupra Canadei, trimițând mase de aer rece spre Statele Unite, în special în regiunile Upper Midwest, Marile Lacuri și nord-estul țării.

Și România se confruntă deja cu vreme extremă, fiind în vigoare un cod roșu de ger, ninsori și vijelie, în unele zone ale țării. Țara a mai trecut printr-un episod similar în februarie 2025, când temperaturile au coborât până la -15 grade Celsius.

Meteorologii avertizează că iarna 2025–2026 ar putea rămâne una severă, cu perioade prelungite de frig, chiar dacă vortexul polar superior ar putea să se consolideze temporar.

