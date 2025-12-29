Un vortex polar aduce gerul în Europa: Vreme EXTREMĂ în ianuarie 2026, cu temperaturi sub normalul perioadei
Un vortex polar aduce gerul în Europa: Vreme EXTREMĂ în ianuarie 2026, cu temperaturi sub normalul perioadei
Luna ianuarie 2026 se anunță a fi marcată de episoade de ger năprasnic și ninsori consistente. Un eveniment rar de încălzire stratosferică a perturbat vortexul polar, determinând eliberarea aerului rece din regiunile polare și aducând temperaturi mult sub normalul perioadei în Europa, Statele Unite și Canada.
Potrivit unei analize publicate de site-ul de specialitate Sever-weather.eu, o anomalie de presiune apărută în stratosferă a slăbit structura vortexului polar, favorizând coborârea maselor de aer rece spre latitudini medii.
Fenomenul, produs la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie 2025, este considerat unul dintre cele mai timpurii episoade de încălzire stratosferică din ultimele șapte decenii.
Specialiștii explică faptul că efectele acestui proces se propagă treptat către straturile inferioare ale atmosferei, cu o întârziere de aproximativ 20–40 de zile, influențând direct vremea de la sol. Astfel, prognozele pentru ianuarie indică un flux stabil de aer rece polar către America de Nord și Europa.
În prezent, două nuclee puternice ale vortexului polar sunt împinse spre America de Nord și Europa, generând schimbări meteorologice semnificative. Separarea vortexului inferior va crea fluxuri nordice de aer rece, favorizând temperaturi scăzute și episoade de ninsoare, în funcție de umiditate.
Pentru Europa, modelele meteo indică un tipar de presiune cu valori ridicate în nord și joase pe continent, ceea ce va menține transportul aerului rece. În America de Nord, nucleul vortexului polar va staționa deasupra Canadei, trimițând mase de aer rece spre Statele Unite, în special în regiunile Upper Midwest, Marile Lacuri și nord-estul țării.
Și România se confruntă deja cu vreme extremă, fiind în vigoare un cod roșu de ger, ninsori și vijelie, în unele zone ale țării. Țara a mai trecut printr-un episod similar în februarie 2025, când temperaturile au coborât până la -15 grade Celsius.
Meteorologii avertizează că iarna 2025–2026 ar putea rămâne una severă, cu perioade prelungite de frig, chiar dacă vortexul polar superior ar putea să se consolideze temporar.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Piața imobiliară, în prăbușire: Vânzările au scăzut până la 80% în 2025, iar chiriile au crescut constant
Piața imobiliară, în prăbușire: Vânzările au scăzut până la 80% în 2025, iar chiriile au crescut constant Pe piața imobiliară din România, cumpărătorii se confruntă cu dificultăți tot mai mari. Prețurile locuințelor au crescut nejustificat, taxele au urcat, iar tranzacțiile s-au prăbușit, unii dezvoltatori înregistrând chiar o scădere de până la 80% a vânzărilor într-o […]
Circulaţia rutieră pe DN 67C – Transalpina, între Novaci şi Rânca, redeschisă luni: Drumul a fost închis din cauza viscolului
Circulaţia rutieră pe DN 67C – Transalpina, între Novaci şi Rânca, redeschisă luni: Drumul a fost închis din cauza viscolului Circulaţia rutieră pe DN 67C – Transalpina, între Novaci şi Rânca, din judeţul Gorj, s-a redeschis luni dimineaţă, 29 decembrie 2025, de la ora 09:15, după ce duminică seară a fost închisă din cauza viscolului […]
Alocațiile de hrană pentru copiii cu HIV/SIDA: Ce se întâmplă cu indemnizațiile. Clarificările autorităților despre „ordonanța trenuleț”
Alocațiile de hrană pentru copiii cu HIV/SIDA: Ce se întâmplă cu indemnizațiile. Clarificările autorităților despre „ordonanța trenuleț” Autoritatea Națională – Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a anunţat, luni, 29 decembrie 2025, că, prin „Ordonanța trenuleț”, nu este adusă nicio atingere facilităţilor acordate copiilor cu handicap tip HIV/SIDA. Totodată, Guvernul a lămurit şi de unde a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Piața imobiliară, în prăbușire: Vânzările au scăzut până la 80% în 2025, iar chiriile au crescut constant
Piața imobiliară, în prăbușire: Vânzările au scăzut până la 80% în 2025, iar chiriile au crescut constant Pe piața imobiliară...
Un vortex polar aduce gerul în Europa: Vreme EXTREMĂ în ianuarie 2026, cu temperaturi sub normalul perioadei
Un vortex polar aduce gerul în Europa: Vreme EXTREMĂ în ianuarie 2026, cu temperaturi sub normalul perioadei Luna ianuarie 2026...
Știrea Zilei
FOTO ȘTIREA TA | Aglomerație la abonamentele STP: Pensionarii stau la coadă pentru a beneficia de gratuitate
FOTO ȘTIREA TA | Aglomerație la abonamentele STP: Pensionarii stau la coadă pentru a beneficia de gratuitate Pensionarii din Alba...
VIDEO | Ultima familie care locuiește permanent în cătunele Știolne și Zăpodie, locul unde se ascundeau partizanii lui Șușman, din Munții Apuseni: „Stăm aici, la locul nostru”
Ultima familie care locuiește permanent în cătunele Știolne și Zăpodie, locul unde se ascundeau partizanii lui Șușman, din Munții Apuseni:...
Curier Județean
ISU Alba: 110 misiuni gestionate de pompieri în minivacanța de Crăciun. Cinci incendii și două accidente, printre intervenții
ISU Alba: 110 misiuni gestionate de pompieri în minivacanța de Crăciun. Cinci incendii și două accidente, printre intervenții ISU Alba...
Programul magazinelor de Anul Nou 2026, în județul Alba: Când sunt deschise Kaufland, Lidl, Penny, Selgros, Carrefour și mall-urile la început de an
Programul magazinelor de Anul Nou 2026, în județul Alba: Când sunt deschise Kaufland, Lidl, Penny, Selgros, Carrefour și mall-urile la...
Politică Administrație
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Investiție de peste 1,5 milioane de lei la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Ce vor cuprinde lucrările
Investiție de peste 1,5 milioane de lei la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Ce vor cuprinde lucrările Spitalul Județean...
Opinii Comentarii
În 29 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod
În 29 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod Mergând cei trei...
În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia
În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia. Împăratul Maximian, pe când se...