Un transport agabaritic de peste 50 de tone străbate Transilvania, inclusiv județul Alba. Pe unde va trece

Un transport agabaritic de peste 50 de tone străbate Transilvania, inclusiv județul Alba

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că în perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2025 se va desfășura un transport cu depășiri agabaritice pe un traseu care străbate mai multe județe din Transilvania, inclusiv Alba.

Transportul cu depășiri agabaritice va pleca din Cluj-Napoca și va trece și pe A10 și Sebeș, județul Alba.

„În perioada 22.09.2025 – 01.10.2025 se va desfășura un transport cu depășiri pe traseul: Cluj Napoca – DN1F – Nădășelu – A3 – Turda – A10 – Sebeș – A1 – Ilia – DN7 – DN7G – A1 – Nădlac II PTF.

Vehiculul transportă o structură metalică.

Lățimea maximă a vehiculului este 5,90 m, masa totală 55 tone, lungime 24 m, înălțime 4 m, viteza de deplasare urmând a fi adaptată condițiilor de trafic. Menționăm că în conformitate cu OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice viteza maximă de deplasare a vehiculelor cu depășiri este de 70 km/oră.

Etapele de desfășurare ale transportului sunt stabilite de poliția rutieră. Vehiculul va fi însoțit de autovehicule de însoțire autorizate și de echipaje ale poliției rutiere. Transportul nu se va desfășura în perioadele și pe sectoarele de drum pe care sunt semnalate fenomene meteorologice periculoase, prin codurile galben, portocaliu sau roșu”, se arată în comunicatul CNAIR.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI