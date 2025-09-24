Un transport agabaritic de peste 50 de tone străbate Transilvania, inclusiv județul Alba. Pe unde va trece
Un transport agabaritic de peste 50 de tone străbate Transilvania, inclusiv județul Alba
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că în perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2025 se va desfășura un transport cu depășiri agabaritice pe un traseu care străbate mai multe județe din Transilvania, inclusiv Alba.
Transportul cu depășiri agabaritice va pleca din Cluj-Napoca și va trece și pe A10 și Sebeș, județul Alba.
„În perioada 22.09.2025 – 01.10.2025 se va desfășura un transport cu depășiri pe traseul: Cluj Napoca – DN1F – Nădășelu – A3 – Turda – A10 – Sebeș – A1 – Ilia – DN7 – DN7G – A1 – Nădlac II PTF.
Vehiculul transportă o structură metalică.
Lățimea maximă a vehiculului este 5,90 m, masa totală 55 tone, lungime 24 m, înălțime 4 m, viteza de deplasare urmând a fi adaptată condițiilor de trafic. Menționăm că în conformitate cu OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice viteza maximă de deplasare a vehiculelor cu depășiri este de 70 km/oră.
Etapele de desfășurare ale transportului sunt stabilite de poliția rutieră. Vehiculul va fi însoțit de autovehicule de însoțire autorizate și de echipaje ale poliției rutiere. Transportul nu se va desfășura în perioadele și pe sectoarele de drum pe care sunt semnalate fenomene meteorologice periculoase, prin codurile galben, portocaliu sau roșu”, se arată în comunicatul CNAIR.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
27 septembrie 2025 | Ziua Recoltei la Aiud: Standuri cu legume de la producătorii locali și muzică populară, într-un decor magic de toamnă
27 septembrie 2025 | Ziua Recoltei la Aiud: Standuri cu legume de la producătorii locali și muzică populară, într-un decor magic de toamnă Ziua Recoltei la Aiud are loc anul acesta sâmbătă, 27 septembrie 2025, în Piața Agroalimentară ”Dr. Constantin Hagea” din municipiu. Vizitatorii vor putea achiziționa de la standurile amenajate în piață produse de […]
Spitalul Municipal Aiud a rămas fără medic cardiolog! Serviciile aferente au fost suspendate: ,,Depunem toate eforturile pentru a remedia situația”
Spitalul Municipal Aiud a rămas fără medic cardiolog! Serviciile aferente au fost suspendate: ,,Depunem toate eforturile pentru a remedia situația” Spitalul Municipal Aiud a transmis, printr-un comunicat publicat pe o rețea de socializare, că serviciile de cardiologie au fost temporar suspendate. Decizia a fost luată deoarece, potrivit mesajului, Spitalul Municipal Aiud a rămas fără un […]
Accident în Alba Iulia: Un copil de 8 ani a fost lovit pe trotinetă de un autoturism
Accident în Alba Iulia: Un copil de 8 ani a fost lovit pe trotinetă de un autoturism Traficul rutier este îngreunat pe strada Doinei din Alba Iulia, după ce un minor a fost implicat într-un eveniment rutier. Copilul, aflat pe trotinetă, a suferit leziuni ușoare și va fi transportat la spital pentru investigații suplimentare. Potrivit […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Deciziile luate de Curtea Constituţională în şedinţa de miercuri. Pronunțarea privind pensiile speciale ale magistraților programată pe 8 octombrie
Deciziile luate de Curtea Constituţională în şedinţa de miercuri. Pronunțarea privind pensiile speciale ale magistraților amânată pe 8 octombrie Decizia...
PENSII 2025 | Curtea Constituțională AMÂNĂ pronunţarea cu privire la pensiile de serviciu ale magistraţilor
Curtea Constituțională AMÂNĂ pronunţarea cu privire la pensiile de serviciu ale magistraţilor Curtea Constituţională a României s-a reunit, miercuri, 24...
Știrea Zilei
Minor de 17 ani, dus la audieri pentru mesajele de amenințare către școli. Ce spune SRI
Minor de 17 ani, dus la audieri pentru mesajele de amenințare către școli. Ce spune SRI Un minor de 17...
Mesaj de amenințare pentru mai multe școli din Alba! Poliția face verificări: ,,Siguranța tuturor reprezintă o prioritate”
Un mesaj de amenințare a fost trimis pe adresa oficială de e-mail a Poliției Municipiului Alba Iulia, în seara zilei...
Curier Județean
27 septembrie 2025 | Ziua Recoltei la Aiud: Standuri cu legume de la producătorii locali și muzică populară, într-un decor magic de toamnă
27 septembrie 2025 | Ziua Recoltei la Aiud: Standuri cu legume de la producătorii locali și muzică populară, într-un decor...
Un transport agabaritic de peste 50 de tone străbate Transilvania, inclusiv județul Alba. Pe unde va trece
Un transport agabaritic de peste 50 de tone străbate Transilvania, inclusiv județul Alba Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere...
Politică Administrație
Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 1.298.960,44 lei
Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în...
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră...
Opinii Comentarii
24 septembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu deficienţe de auz. Aproximativ 5% din populaţia lumii suferă de pierderea auzului
24 septembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu deficienţe de auz. Aproximativ 5% din populaţia lumii suferă de pierderea auzului În...
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului lui Dumnezeu
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului...