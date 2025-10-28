Un transport agabaritic de 55 de tone va trece prin județul Alba. TRASEUL complet

Un transport agabaritic de 55 de tone va trece prin județul Alba. Pe unde va circula

Un transport agabaritic va trece în perioada 28 octombrie – 6 noiembrie și prin județul Alba, mai exact, zona Sebeș.

Traseul complet este următorul: Cluj Napoca – DN 1F – Nădășelu – A3 – Turda – A10 – Sebeș – A1 – Ilia – DN 7 – Centura Arad – DN 7 – DN 7G – A1 – Nădlac II.

Vehiculul transportă o structură metalică. Lățimea maximă a vehiculului este 5,90 m, masa totală 55 tone, lungime 24 m, înălțime 4 m, viteza de deplasare urmând a fi adaptată condițiilor de trafic.

Mai mult decât atât, în perioada 28 octombrie – 4 noiembrie, se desfășoară două transporturi cu depășiri pe traseul: Sibiu – A1 – Ilia – DN 7 – DN 79 – DN 1Y – DEx 16 Centura Oradea (girația Sântandrei) – A3 – Borș II. Vehiculele transportă transformatoare. Lățimea maximă a vehiculelor este de 3,90 m, masa totală 154 tone, lungime 36,50 m, înălțime 4,50 m, viteza de deplasare urmând a fi adaptată condițiilor de trafic.

