Un bărbat din Șona s-a urcat la volan fără permis: A fost oprit de polițiști în Sânmiclăuș. Este cercetat de oamenii legii

Un bărbat de 36 de ani din Șona a fost depistat de polițiști în timp ce se afla la volanul unui autoturism fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Conform IPJ Alba, la data de 25 iulie 2026, în jurul orei 21.20, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au oprit, pentru control, pe raza localității Sânmiclăuș, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din localitatea Șona.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Secțiune Știri sub articolul principal