Curier Județean

Un bărbat din Șona s-a urcat la volan fără permis: A fost oprit de polițiști în Sânmiclăuș. Este cercetat de oamenii legii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Un bărbat din Șona s-a urcat la volan fără permis: A fost oprit de polițiști în Sânmiclăuș. Este cercetat de oamenii legii

Un bărbat de 36 de ani din Șona a fost depistat de polițiști în timp ce se afla la volanul unui autoturism fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Conform IPJ Alba, la data de 25 iulie 2026, în jurul orei 21.20, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au oprit, pentru control, pe raza localității Sânmiclăuș, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din localitatea Șona.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

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