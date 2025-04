Un șofer care a folosit apă de gură, depistat cu o alcoolemie de 0,24 mg/l. Procesul-verbal, anulat după ce rezultatul analizelor de sânge a arătat că nu a consumat alcool

Un șofer care a fost depistat cu o alcoolemie de 0,24 mg/l alcool în aerul expirat susține că alcoolemia provine de la faptul că, înainte de pleca cu mașina, a folosit apă de gură. În timp ce se deplasa pe traseul Blaj – Cenade, bărbatul a fost oprit de un echipaj de poliție rutieră și testat cu aparatul alcooltest.

Rezultatul a fost pozitiv în limita unei concentrații pentru o sancțiune contravențională. Șoferul a fost amendat cu suma de 1.485 de lei și, suplimentar, s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe o perioadă de 90 de zile. Acesta a contestat procesul-verbal de contravenție, din data de 3 iulie 2024 la Judecătoria Blaj și a avut câștig de cauză.

„În seara zilei de 3.07.2024, în jurul orei 22.00, circulam pe direcția Blaj – Cenade și am fost oprit de un echipaj al Poliţiei Rutiere. Fiind testat cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,24 ml alcool în aerul expirat.

Am explicat poliţiştilor că nu am consumat alcool, deoarece eu nu consum niciodată, însă la plecarea de acasă m-am spălat pe dinţi și apoi m-am clătit cu apă de gură. Am cerut permisiunea să-mi clăteasc gura și apoi să se repete testul, însă am fost refuzat. În această situaţie am solicitat să îmi fie recoltat sânge”, a susținut petentul în acțiunea prin care a cerut anularea sancțiunii.

Bărbatul a mai arătat că a fost dus cu maşina poliţiei la Spitalul Municipal Blaj, unde unul dintre agenţi a sugerat să-i fie recoltată doar o probă, dar el a insistat pentru a doua probă, iar după o oră a fost recoltată încă o probă de sânge. Apoi a fost supus mai multor teste psihiatrice și neurologice, solicitându-i-se să spună unde locuieşte, ziua, anul şi ora de la acel moment, cine era preşedintele României, i s-a cerut să închidă ochii, să pună degetul pe nas, să meargă în linie dreaptă și să meargă cu spatele.

„Procesul-verbal este netemeinic și nelegal, deoarece nu reflectă realitatea, eu nu consum și nu am consumat niciodată alcool, nu a existat niciun indiciu că aș fi consumat, iar aparatul etilotest este în mod cert defect”, a mai spus șoferul sancționat.

Rezultatul analizelor de sânge i-a dat dreptate, în sensul că alcoolemia rezultată din acestea a fost zero. Reprezentantul IPJ Alba a solicitat menținerea sancțiunii pe motiv că aceasta a fost constatată în mod legal de către agentul rutier.

Judecătoria Blaj i-a dat dreptate șoferului și a dispus, prin hotărârea din 13 martie 2025, anularea procesului-verbal de contravenție. IPJ Alba ar urma să plătească cheltuieli de judecată în valoare de 1.205,5 lei, reprezentând 1.000 de lei onorariu avocat, 20 de lei taxă judiciară de timbru și 185,5 lei contravaloarea analizei probelor biologice recoltate.

Instanța a decis reducerea onorarului de avocat de la 2.000 de lei, la 1.000 de lei, „aceasta fiind vădit disproporţionată în raport cu complexitatea cauzei și ținând cont de activitatea desfăşurată de avocat, cauza fiind soluționată la primul termen de judecată pe baza înscrisurilor depuse la dosar”. Hotărârea a fost contestată, iar cauza va fi transferată la Tribunalul Alba.

