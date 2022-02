Un român de 67 de ani și-a pus capăt zilelor: Nu a mai rezistat după ce a primit factura la energie electrică

Un barbat de 67 de ani a fost gasit spanzurat in apartamentul in care locuia cu chirie in Lugoj. Apasat de datoriile pe care le avea si de facturile mari pe care le primise, si-a pus capat zilelor. Cel care l-a gasit a fost chiar proprietarul casei, ingrijorat ca nu mai raspundea la telefon.

Omul a sunat imediat la 112, iar la fata locului au ajuns echipaje ale politiei si ambulantei.

Din nefericire, pentru chirias nu s-a mai putut face nimic.

Cunoscutii cred ca omul nu a mai rezistat dupa ce ar fi primit factura la energie electrica. Barbatul avea niste datorii mai vechi de achitat fapt pentru care din cauza propririi a ajuns sa ramana lunar din pensie cu doar 300 de lei si asta dupa ce o viata intreaga a lucrat la “Textila”, scrie lugojinfo.ro.

Lugojeanul le-a spus celor apropiati ca in aceste zile ar fi trebuit sa plateasca factura la curent si ca asta ar fi insemnat sa ramana fara bani pentru traiul zilnic.

Politistii au deschis o ancheta.

sursa: stiripesurse.ro