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Un profesor a declarat o sumă uriașă la ANAF provenită din meditații: 575.000 de lei într-un singur an

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Un profesor a declarat o sumă uriașă la ANAF provenită din meditații: 575.000 de lei într-un singur an

Un profesor din județul Timiș a obținut, în 2025, venituri de 575.000 de lei din meditații, potrivit datelor furnizate de Direcția Regională a Finanțelor Publice Timișoara.

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Suma depășește jumătate de milion de lei și reprezintă cel mai mare venit individual raportat pentru această activitate în vestul țării, scrie Adevărul.

În ultimii doi ani, profesorii din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara au declarat la Fisc venituri totale de peste 30 de milioane de lei din meditații, potrivit datelor Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Numărul contribuabililor care și-au declarat veniturile din meditații a crescut de la 676, în 2024, la 941, în 2025. În același interval, încasările brute raportate au urcat de la 11,4 milioane de lei la 18,7 milioane de lei.

Județul Timiș conduce clasamentul regional în privința numărului de declarații depuse. Tot în Timiș a fost raportat și cel mai mare venit individual din meditații: 575.000 de lei pentru anul 2025. La polul opus se află județul Caraș-Severin, unde au fost înregistrate cele mai puține declarații de venit pentru această activitate.

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