Un oraș din Alba implementează School Street, concept inedit pentru siguranța copiilor: Străzile din jurul școlilor, ÎNCHISE traficului auto în fiecare dimineață, timp de o oră
Într-o lume în care traficul aglomerat a devenit parte din rutina zilnică, există orașe care aleg să pună oamenii – și mai ales copiii – pe primul loc. Orașul Cugir va urma exemplul Vancouver și va implementa ora fără mașini și concenptul de School Street.
După modelul orașului canadian Vancouver, unde în fiecare dimineață, timp de o oră, străzile din jurul școlilor sunt închise traficului auto și deschise comunității, fără mașini, fără claxoane, fără grabă, doar copii care merg la școală în siguranță, pe jos sau cu bicicleta, cu părinți mai relaxați și un cartier care respiră, administrația locală cugireană urmărește să implementeze acest concept și în orașul e la poalele Drăganei.
Conceptul poartă numele de School Street – Strada Școlară – și aduce beneficii clare: mai multă siguranță, mai puțin stres, aer mai curat și o comunitate mai unită.
Cugirul, pregătit pentru pasul următor
La Cugir, s-a demonstrat deja că schimbarea este posibilă. S-a promovat mobilitatea activă, au fost implicați elevi și seniori, s-au creat parteneriate locale și internaționale, s-a lansat Ziua Verde, iar povestea orășelului a ajuns la nivel european. Toate aceste inițiative au arătat că există dorință, energie și oameni implicați.
De aceea, următorul pas firesc este clar: aducerea conceptului de School Street și la Cugir.
Mai exact, o oră fără mașini în jurul școlilor, o oră dedicată copiilor.
Inițiativa se vrea implementată pentru elevi care ajung la școală în siguranță, dar și pentru părinți mai liniștiți și, nu în ultimul rând pentru un oraș mai prietenos, mai sănătos și mai conectat.
Un exemplu care poate inspira România
Cugir poate deveni astfel un oraș pionier în România, un exemplu că soluțiile curajoase nu trebuie să vină de sus, ci pot începe pe plan local, cu oameni care cred în schimbare și acționează împreună.
,,Străzile nu sunt doar pentru mașini. Școlile trebuie să fie spații sigure. Viitorul începe cu alegerile pe care le facem astăzi.
Hai să facem acest pas împreună. Străzi pentru oameni. Școli mai sigure. Un viitor mai bun”, este mesajul administrației locale.
