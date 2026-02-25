Un oraș din Alba continuă să investească în infrastructura de transport ecologic: Municipalitatea a achiziționat deja o flotă de autobuze electrice
Un oraș din Alba continuă să investească în infrastructura de transport ecologic: Municipalitatea a achiziționat deja o flotă de autobuze electrice
Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 26 februarie 2026, a Consiliului Local Sebeș se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea inanțării din bugetul local pe anul 2026 a obiectivului de investiții „Construire infrastructură pentru gestionarea mijloacelor de transport nepoluante”.
„În cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Sebeș 2021-2030, în Lista de proiecte prioritare, Obiectivul specific – Mobilitate urbană, se regăsește proiectul Construire infrastructură pentru gestionarea mijloacelor de transport nepoluante, prin care va fi realizată o infrastructură de gestionare a mijloacelor de transport nepoluante și introducerea în circulație a vehiculelor de transport public electrice.
Prin comunicarea nr. 58623/ 25.11.2025, ADR Centru, a declarat admisibilă Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Actualizată a Municipiului Sebeș, respectiv lista de proiecte prioritare actualizată (aprobată prin HCL 326/2025), fiind îndeplinite condițiile prevăzute în Ghidul de Depunere Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană –Programul Regiunea Centru 2021-2027.
Parcurgerea etapei de verificare a admisibilității SIDU și a listei de proiecte prioritare este o precondiție obligatorie în procesul de finanțare a proiectelor aferente dezvoltării urbane durabile prin PR Centru 2021-2027, acestea urmând să fie depuse, verificate și finanțate în conformitate cu ghidurile specifice fiecărei priorități de investiție.
Prin adresa nr. 7582/09.02.2026, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru în calitate de Autoritate de Management pentru Programul “Regiunea Centru“, ne-a comunicat posibilitatea lansării unui apel de proiecte de tip competitiv pentru municipii, aferent Acțiunii 4.1 – Dezvoltarea mobilității urbane durabile în Municipiile Regiunii Centru, având în vedere ca nu au fost utilizate toate fondurile disponibile in cadrul acestei acțiuni, nefiind depuse proiecte care să acopere în totalitate bugetul prealocat.
Având în vedere achiziționarea de către Municipiul Sebeș a 9 autobuze nepoluante în cadrul proiectului Dotarea cu vehicule nepoluante pentru transportul public în Municipiul Sebeș, finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL, precum și achiziționarea a 7 autobuze nepoluante în cadrul proiectului Dezvoltarea mobilității urbane durabile în Municipiul Sebeș, finanțat prin PROGRAMUL REGIONAL CENTRU, construirea infrastructurii pentru gestionarea mijloacelor de transport nepoluante este imperios necesară.
Punerea în practică a investiției ”Construire infrastructură pentru gestionarea mijloacelor de transport nepoluante” va conduce la creşterea calității serviciilor aferente transportului public contribuind la diminuarea costurilor cu întreținerea şi operarea mijloacelor de transport.
Investiția vizează dezvoltarea sistemului de transport public local şi operarea serviciului în acord cu reglementările europene și joacă un rol esenţial în creşterea atractivităţii acestui mod de transport conducând la relocarea modală a călătoriilor de la transportul individual cu autoturismul la transportul public”, se arată în referatul de aprobare semnat de primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor.
