Un nou rezultat extraordinar pentru marșul albaiulian: Larisa Ardean – campioană, Elena Petrescu – vicecampioană, la naționalele de sală Under 18!

Rezultate remarcabile realizate de reprezentantele marșului din Cetatea Marii Uniri, Larisa Ardean și Elena Petrescu, care la cele două competiții importante disputate în acest weekend la București, au dominat cursele. Zestrea cuprinde 3 titluri naționale, două adjudecate de Larisa Ardean (ambele la Under 18) și unul de Elena Petrescu (la Under 16) și o medalie de argint cucerită de Elena Petrescu (la Under 18, în sală).

Performanțele de apreciat au continuat și a doua zi, duminică, 16 februarie 2025, la Campionatele Naționale de sală pentru cadeți (Under 18), unde în proba de 3 kilometri marș Larisa Ardean a cucerit un nou titlu național (timpul 14:28.09), depășind-o pe colega de la CS Unirea Alba Iulia, Elena Petrescu, care a luat medalia de argint (rezultatul 15:28.27), iar Maria Sicoe s-a clasat pe locul 7 (17:31).

Rezultate foarte bune pentru mărșăluitoarele din Cetatea Marii Uniri la debutul în noul sezon competițional, Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia, antrenor Gabriel Avram) – la Under 18 și Elena Petrescu (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mariana Bucerzan) – la Under 16, devenind sâmbătă campioane naționale la Naționalele de marș!!!

Larisa Andreea Ardean a dominat categoric cursa de 5 kilometri la Under 18, câștigând cu timpul 25:20.78, deși este cu 3 ani mai mică decât categoria de vârstă la care a participat. Anul trecut, albaiulianca a fost campioană națională la Under 16, cu record național. Colega sa, Elena Petrescu (CS Unirea Alba Iulia) a făcut, la rându-i un concurs excelent, impunându-se în proba de 3 kilometri, la Under 16, cu timpul 15:13.24. În aceeași probă, Maria Sicoe (CS Unirea Alba Iulia, pregătită de Mariana Bucerzan) s-a clasat pe locul 5, cu rezultatul 16:52.12.

