FOTO: Albaiuliencele Larisa Ardean (Under 18) și Elena Petrescu (Under 16), campioane naționale la marș!!! Rezultate excelente pentru mărșăluitoarele din Cetatea Marii Uniri

Albaiuliencele Larisa Ardean (Under 18) și Elena Petrescu (Under 16), campioane naționale la marș!!! Rezultate excelente pentru mărșăluitoarele din Cetatea Marii Uniri

Rezultale excelente pentru mărșăluitoarele din Cetatea Marii Uniri la debutul în noul sezon competițional, Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia, antrenor Gabriel Avram) – la Under 18 și Elena Petrescu (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mariana Bucerzan) – la Under 16, devenind campioane naționale!!!

Larisa Andreea Ardean a dominat categoric cursa de 5 kilometri la Under 18, câștigând cu timpul 25:20.78, deși este cu 3 ani mai mică decât categoria de vârstă la care a participat. Anul trecut, albaiulianca a fost campioană națională la Under 16, cu record național. Colega sa, Elena Petrescu (CS Unirea Alba Iulia) a făcut, la rându-i un concurs excelent, impunându-se în proba de 3 kilometri, la Under 16, cu timpul 15:13.24. În aceeași probă, Maria Sicoe (CS Unirea Alba Iulia, pregătită de Mariana Bucerzan) s-a clasat pe locul 5, cu rezultatul 16:52.12.

„Sunt rezultate excelente, așa cum ne-am propus am cucerit două titluri naționale. În plus, cele trei sportive au realizat recorduri personale la prima cursă din acest an”, a spus antrenorul Gabriel Avram.

La Campionatul Național de marș-iarnă (seniori, Under 23, Under 20, Under 18, Under 16, Under 14 și Under 13), desfășurat în aer liber, pe un traseu în Parcul Național Arena, la start s-a regăsit și Andei Gafița (CSM Unirea Alba Iulia, antrenor Gabriel Avram) – seniori (20 km). Acesta a terminat pe locul 4, cu rezultatul 1:39.51, campion național devenind Narcis Mihăilă (CSU/CSM Reșița) – cu timpul 1:29.39.

A doua zi este prevăzut Campionatul Național de Sală Under 18, etapa finală, în Sala de Atletism „Ioan Soter” unde vor concura Elena Petrescu, Maria Sicoe și Larisa Ardean – la marș, alături de David Bercheu (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) și Ionuț Borza (CSM Unirea Alba Iulia, antrenor Ana Rodean), în proba de 3000 metri

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI