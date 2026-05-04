FOTO | Moțul George Bursuc, locul 1 la Triada MTB Avrig 2026, deși a fost implicat într-o căzătură imediat după start

Moțul George Bursuc, locul 1 la Triada MTB Avrig 2026, deși a fost implicat într-o căzătură imediat după start

George Bursuc, din Câmpeni, s-a clasat pe primul loc, în 18 aprilie 2026, la Triada MTB Avrig.

Ciclcistul moț a parcurs un traseu de 45 de kilometri cu aproximativ 1.100 de metri diferență de nivel.

„Deși am fost implicat într-o căzătură cu încă doi concurenți, în primele 5 minute de la start, am scăpat doar cu o lovitură la față și am reușit să termin cu bine”, a relatat George Bursuc într-o postare în mediul online.

Traiada MTB Avrig a deschis sezonul competițional intern de mountain bike, prin probe de XCM (cross-country marathon).

foto: George Bursuc / Facebook

