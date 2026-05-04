FOTO | Care au fost laureații etapei județene din Alba a Olimpiadei de dezbatere, argumentare și gândire critică „Tinerii Dezbat” 2026

Care au fost laureații etapei județene din Alba a Olimpiadei de dezbatere, argumentare și gândire critică „Tinerii Dezbat” 2026
Într-o atmosferă de entuziasm, comunicare și fair-play, la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia s-a desfășurat etapa județeană a competiției la care au participat 7 echipaje la secțiunea I și 6 echipaje la secțiunea a II-a.
Arbitrii au avut parte de meciuri echilibrate, elevii fiind foarte bine pregătiți și dornici să demonstreze abilitățile de gîndire critică și argumentare, a transmis Inspectoratul Școlar Județean Alba.
În urma deliberării, clasamentul final este următorul:
Secțiunea I
*premiul I- Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj
*premiul al II-lea- Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia
*premiul al III-lea Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni
*Mențiune 1- Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni
*Mențiunea 2- Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud
Secțiunea II
*premiul I-Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni
*premiul al II-lea Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia
*premiul al III-lea Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia
*Mențiunea 1 -Colegiul Național ”Horea, Closca și Crisan” Alba Iulia, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia,
Liceul „Horea, Closca și Crișan” Abrud
Premii individuale:
secțiunea I
*premiul I -Roșu Andrada, Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia
*premiul al II-lea, Mihai Dragoș-Cristian, Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni
*premiul al III-lea, Pralea Iris Elena, Colegiul Național ”Horea, Closca și Crisan” Alba Iulia
*mențiune – Șotoc Luca, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia
*mențiune-Toader Adriana Maria,Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni
*mențiune- Sărătean Andrei-Daniel, Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj
*mențiune-Pintea Flavia, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia
Secțiunea II
premiul I -David Dragoș Nicolae, Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni
*premiul al II-lea Laszlo Munteanu Marc, Colegiul Național ”Horea Closca și Crișan” Alba Iulia
*premiul al III-lea, Bălălău David, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia
*mențiune- Filimon Sorin, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia
*mențiune -Ghita Raul Ioan, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba
*mențiune -Bența Alessia, Colegiul National ”Horea Closca și Crisan” Alba Iulia
Echipajele clasate pe locul I vor participa la etapa națională a olimpiadei, la Târgu Mureș.
