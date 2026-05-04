FOTO | Care au fost laureații etapei județene din Alba a Olimpiadei de dezbatere, argumentare și gândire critică „Tinerii Dezbat” 2026

Ioana Oprean

acum 2 ore

Într-o atmosferă de entuziasm, comunicare și fair-play, la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia s-a desfășurat etapa județeană a competiției la care au participat 7 echipaje la secțiunea I și 6 echipaje la secțiunea a II-a.

Arbitrii au avut parte de meciuri echilibrate, elevii fiind foarte bine pregătiți și dornici să demonstreze abilitățile de gîndire critică și argumentare, a transmis Inspectoratul Școlar Județean Alba.

În urma deliberării, clasamentul final este următorul:

Secțiunea I

*premiul I- Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj

*premiul al II-lea- Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia

*premiul al III-lea Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni

*Mențiune 1- Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni

*Mențiunea 2- Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud

Secțiunea II

*premiul I-Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni

*premiul al II-lea Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

*premiul al III-lea Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

*Mențiunea 1 -Colegiul Național ”Horea, Closca și Crisan” Alba Iulia, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia,
Liceul „Horea, Closca și Crișan” Abrud

Premii individuale:
secțiunea I

*premiul I -Roșu Andrada, Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia

*premiul al II-lea, Mihai Dragoș-Cristian, Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni

*premiul al III-lea, Pralea Iris Elena, Colegiul Național ”Horea, Closca și Crisan” Alba Iulia

*mențiune – Șotoc Luca, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

*mențiune-Toader Adriana Maria,Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni

*mențiune- Sărătean Andrei-Daniel, Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj

*mențiune-Pintea Flavia, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

Secțiunea II

premiul I -David Dragoș Nicolae, Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni

*premiul al II-lea Laszlo Munteanu Marc, Colegiul Național ”Horea Closca și Crișan” Alba Iulia

*premiul al III-lea, Bălălău David, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

*mențiune- Filimon Sorin, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

*mențiune -Ghita Raul Ioan, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba

*mențiune -Bența Alessia, Colegiul National ”Horea Closca și Crisan” Alba Iulia

Echipajele clasate pe locul I vor participa la etapa națională a olimpiadei, la Târgu Mureș.

