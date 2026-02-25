Un nou pas spre operaționalizarea companiei de transport a Primăriei Alba Iulia: Demersuri admnistrative la aprobare într-o ședință extraordinară a Consiliului Local

Un nou pas spre operaționalizarea companiei de transport a Primăriei Alba Iulia

Pe ordinea zi a unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia, programată joi, 26 februarie 2026, se află și un proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție și nominalizare a celor trei administratori ai Societății „Alba Iulia Transport Local SRL” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de selecție și nominalizare.

Anterior, în ședința extraordinară a Consiliului Local, aleșii locali din Alba Iulia au aprobat un proiect de hotărâre privind necesitatea și declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor Societății Comerciale „Alba Iulia Transport Local SRL”.

A fost încuviințată astfel declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor societății comerciale ”Alba Iulia Transport Local SRL”, pentru un mandat de 4 ani.

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, anunța, la sfârșitul anului trecut, că noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia, „Alba Iulia Transport Local SRL”, a devenit oficial activă la Registrul Comerțului, ceea ce ,marchează un pas esențial în direcția pe care ne-o dorim de mult: internalizarea transportului public de călători în municipiul Alba Iulia”.

„Când societatea de transport va fi operațională vom deține o flotă de 34 autobuze electrice și 6 microbuze electrice, cu stațiile de încărcare aferente.

Decizia internalizării serviciului de transport public de pasageri nu este o decizie luată în grabă și nici una ușoară. Este rezultatul unor ani de experiență, al unor lecții învățate și al dorinței de a avea un serviciu public mai corect, mai eficient și mai transparent, în care interesul comunității să fie pe primul loc.

Internalizarea transportului înseamnă:

mai mult control asupra costurilor,

mai multă predictibilitate,

mai mult respect pentru banii albaiulienilor,

și, în final, un serviciu mai bun pentru oameni.

Știu că drumul nu va fi simplu și că urmează multă muncă. Dar știu la fel de bine că Alba Iulia merită un transport public administrat responsabil, cu decizii luate aici, pentru comunitate”, spunea în acel moment primarul Gabriel Pleșa.

În data de 18 decembrie 2025 a fost înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului societatea comercială mai sus menționată.

Conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporatistă a întreprinderilor:

”Art.28 (6^1) În cazul întreprinderilor publice organizate ca societăţi cu răspundere limitată, numărul administratorilor este de 3, dintre care cel mult unul poate fi funcţionar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

Administratorilor acestor societăţi li se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (1), (3) şi (6) – (8). Toate referirile din prezenta ordonanţă de urgenţă la consiliu de administraţie vor fi interpretate ca referiri la administratori, iar toate referirile la adunarea generală a acţionarilor vor fi interpretate ca referiri la adunarea generală a

asociaţilor.

Art.29^5(1) În cazul întreprinderilor publice nou-înfiinţate, prin actul administrativ de constituire vor fi desemnaţi administratorii societăţii, care trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime, prevăzute la art. 28 alin. (3). Mandatul primilor administratori încetează de drept la data desemnării, de către adunarea generală a acţionarilor, a administratorilor selectaţi potrivit procedurii de selecţie şi nominalizare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Autoritatea publică tutelară notifică AMEPIP cu privire la numirea administratorilor prevăzuţi la alin. (1).

(3) În termen de 2 luni de la data înmatriculării societăţii la registrul comerţului, autoritatea publică tutelară va declanşa procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă”, se arată în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre”.

Art. 3 din HCL 363/26.11.2025 prevede următoarele:

”Art.3 (1) Consiliul Local al municipiului Alba Iulia va îndeplini atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, pentru adunarea generală a asociaților.

(2) În cazul societății nou-înfiinţate, prin actul administrativ de constituire vor fi desemnaţi administratorii societăţii, care trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime, prevăzute la art. 28 alin. (3) din OUG 109/2011. Mandatul primilor administratori încetează de drept la data desemnării, de către adunarea generală a acţionarilor, a administratorilor selectaţi potrivit procedurii de selecţie şi nominalizare prevăzute de OUG 109/2011.

(3) În termen de 2 luni de la data înmatriculării societăţii la registrul comerţului, autoritatea

publică tutelară va declanşa procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor, potrivit OUG 109/2011”.

