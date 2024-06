Un motociclist din Alba, maestru în taekwondo, aventură pe două roți din România până în Coreea de Sud și Japonia: Bărbatul, trecut de 50 de ani, va parcurge 34.000 de kilometri pe motocicletă

Un motociclist din județul Alba, pasionat de călătorii extreme și taekwondo va parcurge în vara acestui an 34.000 de kilometri în ceea ce plănuiește să fie aventura vieții sale.

Ioan Tiurean (54 de ani) va pleca în 15 iunie din Blaj și își propune să ajungă pe motocicletă până în Japonia, apoi din nou acasă, traseu care ar urma să se finalizeze în jurul datei de 15 septembrie. Antrenor de taekwondo, deținător al centurii negre 7 DAN, Ioan Tiurean și-a pus în gând de mult timp să ajungă până în Coreea de Sud, la Kukkiwon (organizație cu sediul în districtul Gangnam din Seul, care gestionează și coordonează activitatea de taekwondo la nivel național și internațional).

Românul va reuși să ajungă în templul disciplinei de arte marțiale pe care o practică după luni de planificări, cheltuieli importante și vizite pe la ambasade pentru obținerea vizelor de călătorie. Motociclistul va trece prin Ungaria, Slovacia, Polonia, Lituania, Letonia, Rusia, Coreea de Sud, Japonia, iar la întoarcere, traseul va fi prin Coreea de Sud, Rusia, Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan, Tadjikistan, Turkmenistan, Azerbaidjan, Georgia, Turcia, Bulgaria, Serbia.

Pe traseul de dus, și-a planificat o vizită scurtă și în Mongolia, până în capitala Ulan Bator. Dorea să ajungă, la întoarcere, și prin Afganistan, dar nu a reușit să obțină viza necesară. Ioan Tiurean (Nelu Tiurean, pentru cunoscuți) spune că va combina plăcerea de a conduce motocicleta cu pasiunea sa pentru aventură și dorința de a cunoaște locuri noi. Prin urmare, are de gând să se oprească pentru a vizita toate orașele importante de pe traseu, inclusiv Moscova, unde vrea să ajungă până în Piața Roșie.

Primul român cu motocicleta, până în Japonia

În Rusia va parcurge întreg traseul Transsiberianului, de la Sankt Petersburg și până la Vladivostok, în lungime de 11.000 de kilometri. Bărbatul a fost polițist și de-a lungul carierei a lucrat în misiuni de menținere a păcii pentru Națiunile Unite și ca ofițer de securitate la Parlamentul European. Spune că vrea, cu această ocazie, să își testeze limitele. Are experiență, având în vedere că a mai făcut și alte tururi în afara țării, ultimele două fiind în Turcia, în 2022, și în Iran, în 2023.

„Sunt conștient că este foarte greu, dar cred că este posibil, cu condiția ca motocicleta să se comporte în regulă. Mi-am făcut traseul astfel încât să nu mă termine fizic și psihic. Îmi este puțin teamă de diferența de fus orar. Vor fi șapte ore diferență la finalul traseului pe dus. Dar o să merg treptat și cred că mă voi adapta. Am făcut 16.200 de kilometri în Iran. Acum voi parcurge o distanță dublă. Acolo au fost temperaturi și de 52 de grade, aici cu siguranță va fi mai răcoare. Nu am găsit informații despre un tur de asemenea lungime, dus și întors, pe acest traseu, făcut de un român. Cred că sunt, probabil, primul care va merge cu motocicleta pe acest traseu”, spune acesta.

Nelu Tiurean va avea ceva emoții la traversarea Rusiei, având în vedere că, în condițiile războiului din Ucraina, unii ruși ar putea să aibă o atitudine neprietenoasă față de români. „Cu Rusia, cu războiul, nu am nicio problemă. Am avut o mică situație cu viza, dar s-a rezolvat. M-am dus la consulat cu gândul să solicit din start viză pentru șase luni cu multiple intrări, adică să nu mă grăbesc în niciun sens. În final, mi-au dat viză pentru 68 de zile cu două intrări. Acum, dacă voi vizita Mongolia, voi fi fi obligat să aplic din nou pentru viză de Rusia când ajung în Coreea. Dacă nu obțineam viza pentru Rusia ar fi trebuit să renunț de tot la acest traseu”, a precizat antrenorul de taekwondo.

Costurile totale, estimate la 16.000-17.000 de euro

Ioan Tiurean nu va călători deloc noaptea și și-a preconizat un cost de aproximativ 25 de euro pentru fiecare cazare. Va dormi și la prieteni, antrenori și practicanți de taekwondo cunoscuți de-a lungul timpului prin intermediul acestui sport, în Coreea de Sud și probabil în Japonia și Kazahstan.

„Merg doar ziua, pentru că noaptea e foarte solicitant și obositor. Și riscurile sunt foarte mari. Având în vedere că e singura rută care traversează Siberia, s-ar putea să fie destul de aglomerată în anumite zone, în special cu mașini mari de marfă. Nu vreau să-mi asum riscuri inutile”, a afirmat bărbatul. În total, costurile aventurii sunt estimate la aproximativ 16.000 – 17.000 de euro.

În postările pe care le face pe rețelele de socializare, unde își promovează călătoria, solicită și ajutor financiar de la cei care doresc sau ar putea să îl susțină. A obținut, astfel, donații de circa 2.500 de euro. Informații despre cum se poate dona sunt publicate pe conturile sale de pe Facebook și Instagram. În costurile pentru drum au fost incluse și cele cu benzina și consumabilele. Anvelopele va trebui să le schimbe probabil de două ori, iar uleiul și filtrele – de patru ori. Va lua cu el doar filtrele, care sunt destul de greu de găsit pe stoc la atelierele unde va merge cu motocicleta.

„Am planificat acest tur din anul în care a început pandemia de COVID, dar am reușit abia în acest an să îl fac. Am fost în Coreea de patru ori, cu avionul. Ultima dată anul trecut, când am dat examenul pentru centura neagră & DAN. Vorbind despre taekwondo, toți practicanții își doresc să ajungă cel puțin o dată în viață la Kukkiwon. Vreau să fac, dacă o să pot, o poză cu președintele organizației pe motocicletă”, a completat antrenorul. Acesta a precizat că, inițial, Japonia nu era pe lista sa. A decis s-o includă în itinerar, dacă tot ajunge atât de aproape.

Patru zile blocat în Vladivostok

Traseul este făcut pe zile, având arondat un anumit număr de kilometri pe care urmează să îi parcurgă zilnic. „În fiecare dimineață, când îmi verific traseul, mă uit în localitatea în care trebuie să ajung și aleg trei hoteluri, în funcție de preț, în primul rând. Apoi, ar trebui să aibă parcare, internet, iar camerele să aibă baie privată. Am zile în care o să fac 370 – 400 de kilometri, dar vor fi și zile cu 800 de kilometri. În ultimul moment a apărut o problemă cu faptul că trebuie să ajung cu patru zile mai devreme la Vladivostok. Rușii mi-au impus să ajung luni dimineața cu motocicleta în port, unde să fac procedurile la vamă. Apoi trebuie să las motocicleta acolo timp de patru zile, până joi, 18 iulie, când pleacă feribotul spre Coreea de Sud. Voi vedea acum cum voi recupera cele patru zile pe traseu”, a afirmat Nelu Tiurean. În Coreea de Sud și în Japonia și-a planificat câte o „vacanță” de o săptămână.

Nelu Tiurean are permis pentru motociclete din 2011 și nu credea, în urmă cu 20 de ani, că va ajunge să parcurgă atâtea mii de kilometri. „Am avut, până la un moment dat, o spaimă fantastică de motociclete. Am și căzut odată, în copilărie, într-o groapă excavată pe un drum de țară. Și de atunci nu m-am mai urcat ani de zile”, spune motociclistul.

După o vizită la Bruxelles, a ajuns să cumpere o motocicletă de 1.000 de centimetri cubi de la un prieten. Apoi și-a mai luat una, iar în final a achiziționat o Honda Crosstourer 1200, cu care a mers în călătoriile de până acum și cu care va parcurge și traseul până în Japonia.

Accidentul din Armenia

„Crosstourer-ul este o motocicletă de drum lung, pe care am o poziție extraordinar de comodă. Pot să conduc 1.000 de kilometri pe zi, fără nicio problemă. Mă opresc, beau cafea, merg mai departe. Are cutie automată, setez o viteză constantă, îmi pun muzică și plec la drum”, afirmă motociclistul. Singurul accident pe care l-a avut a fost în Armenia, la întoarcere din turul Iranului, în 2023.

„Am avut un impact frontal cu o mașină într-o intersecție. Nu mi-a acordat prioritate la semafor. Eu am intrat în intersecție, el mi-a tăiat calea și am intrat frontal în el. Din fericire, am reușit să frânez la timp, m-am lovit în el și m-a aruncat în spate, dar tot în picioare. Adică motocicleta a rămas tot pe roți”, spune Nelu Tiurean. Despre modul în care sunt respectați motocicliștii în trafic, în România, afirmă că mai este mult de învățat.

„Mai este de lucru la respectul pentru ceilalți participanți la trafic. Sunt oameni care te văd în oglindă, dar n-au nicio reacție. De multe ori, ar putea să tragă un pic mai pe dreapta, cu 40-50 de centimetri, nu mai mult, ca să poți trece. Dar nu, încă n-au cultura aia ca dincolo, în alte țări”, completează acesta.

Permis de conducere internațional

Șapte dintre țările pe care le va tranzita solicită la intrare prezentarea unui permis de conducere internațional. Este vorba despre Mongolia, Coreea de Sud, Japonia, Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan, Tadjikistan, Turkmenistan și Azerbaidjan.

„Permisul de conducere internațional este eliberat în România de Automobil Club Român (ACR) la prețul exorbitant de 1.200 de lei, la care se adaugă 700 de lei taxa de membru ACR, care cuprinde taxa de înscriere în ACR, și taxa anuală de membru ACR. Permisul este valabil un an. În concluzie, o hoție pe față. Asta în condițiile în care în Germania, Marea Britanie și alte țări, taxa pentru permisul de conducere internațional este de 5 euro.

Din fericire, există și alternative prin care se poate evita această jecmăneală pe față. Anul trecut, pentru turul Iranului, țară care solicită permis de conducere internațional, am apelat la International Drivers Association. Am plătit pentru permisul de conducere internațional aproximativ 46 de dolari pentru un an. Adică aproximativ 250 de lei. Anul acesta, pentru turul care urmează să îl fac am plătit 66,88 de dolari și este valabil 3 ani”, a mai afirmat Nelu Tiurean.

Autostrada Transsiberiană se întinde în toată Rusia, de la Marea Baltică până la Oceanul Atlantic (Marea Japoniei). Drumul este cunoscut și sub numele de AH6 și leagă Sankt Petersburg de Vladivostok. Transsiberianul se situează pe locul doi în topul celor mai lungi autostrăzi naționale din lume.

Câteva din punctele interesante ale drumului, identificate de Nelu Tiurean: pleacă din Europa și se termină în Asia; traversează 7 fusuri orare și 23 de regiuni diferite; oamenii de pe drum au patru religii; zone climatice diferite, temperatura variază de la 5°С până la 35°C; accesibil doar vara (iunie, iulie și august); distanța medie între orașele din Siberia, 400-700 de kilometri; fără zone de camping. Partea principală a călătoriei este prin Siberia și Taiga, zone cu climă aspră, vreme în schimbare, fără benzinării și locuri de cazare.

Club sportiv cu peste 50 de cursanți

Ioan Tiurean a înființat la Blaj, în 2000, Clubul Sportiv Koryo. Scopul organizației este practicarea și promovarea taekwondo-ului, a artelor marțiale și a sportului de masă în general. În prezent, în cadrul clubului, peste 50 de copii și tineri practică acest sport deosebit. Numele a fost ales datorită semnificației istorice pe care acesta o are. Koryo a fost regatul coreean fondat în anul 918, care a unificat și condus întreaga peninsulă coreeană până în 1392.

Numele „Korea” derivă din numele regatului Koryo. În anul 2000, clubul s-a afiliat la Federația Română de Taekwondo, organizație din care s-a retras în 2009. Din anul 2010, Clubul Sportiv Koryo este membru în Asociația Română de Taekwondo, iar din 2014 este membru al Kukkiwon (Kukkiwon Membership System).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI