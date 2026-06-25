Un fost șef al unui post de poliție rurală și un pădurar, condamnați la închisoare cu executare într-un dosar de corupție din Apuseni: Ce a decis Tribunalul Alba

Un fost șef al unei secții de poliție rurală din județul Alba, Toma Dan, a fost condamnat în primă instanță la Tribunalul Alba la 5 ani și 6 luni de închisoare cu executare, după ce instanța a ajuns la concluzia că a primit mită sub forma unor materiale lemnoase, a încercat să influențeze declarațiile unui coinculpat și a obținut ilegal beneficii financiare prin documente nereale. În același dosar, un pădurar, Dan Furdui, a fost condamnat la 2 ani și 10 luni de închisoare cu executare pentru dare de mită.

Mita: Peste doi metri cubi de lemn pentru un dosar penal

Potrivit hotărârii instanței, comisarul de poliție, care ocupa funcția de șef al Secției 9 Poliție Rurală Câmpeni, a primit în septembrie 2021 de la un pădurar din cadrul Ocolului Silvic Abrud cantitatea de 2,12 metri cubi de material lemnos prelucrat, evaluată la aproximativ 2.000 de lei. Judecătorii au stabilit că bunurile au fost oferite și primite în legătură directă cu atribuțiile de serviciu ale polițistului, respectiv activitățile de cercetare penală efectuate într-un dosar aflat în lucru.

Instanța a apreciat că sunt întrunite toate elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită, reținând că folosul primit reprezenta o recompensă necuvenită pentru exercitarea atribuțiilor oficiale. În oglindă, pădurarul a fost găsit vinovat de dare de mită pentru remiterea aceleiași cantități de material lemnos.

Încercare de intimidare a unui martor-cheie

Dosarul relevă și un episod petrecut în decembrie 2023, când polițistul, deja cercetat penal, ar fi încercat să determine pădurarul să își schimbe declarațiile. Conform instanței, acesta a fost abordat prin intermediul unei alte persoane, invitat să își lase telefonul într-un autoturism și să urce într-o mașină în care îl aștepta inculpatul.

Judecătorii au considerat că întreaga acțiune a avut un caracter vădit intimidant și urmărea obținerea unor declarații false care să justifice proveniența lemnului primit. Fapta a fost încadrată ca influențarea declarațiilor, infracțiune pentru care instanța a reținut existența intenției directe.

Decont ilegal și prejudiciu adus Poliției

Un alt capăt de acuzare a vizat un ordin de serviciu depus spre decontare în noiembrie 2021. Instanța a stabilit că documentul conținea informații nereale și că, prin prezentarea lui, polițistul a determinat un funcționar să acorde, fără vinovăție, viza necesară plății.

Consecința a fost producerea unui prejudiciu de 210 lei în dauna Inspectoratului de Poliție Județean și obținerea unui folos material necuvenit. Fapta a fost încadrată ca participație improprie la abuz în serviciu, instanța apreciind că inculpatul a acționat cu intenție directă.

O acuzație s-a prescris, alta s-a soldat cu achitare

Magistrații au analizat și acuzația de compromitere a intereselor justiției, constând în transmiterea fără drept a unor declarații de martori dintr-un dosar penal către un ofițer de control intern. Deși instanța a constatat existența elementelor constitutive ale infracțiunii, procesul penal a încetat deoarece a intervenit prescripția răspunderii penale.

În același timp, polițistul a fost achitat pentru infracțiunea de mărturie mincinoasă. Judecătorii au apreciat că declarațiile neadevărate au existat, însă nu au fost făcute într-un cadru procedural care să întrunească cerințele legale ale infracțiunii de mărturie mincinoasă.

Pedepse cu executare pentru ambii inculpați

Pentru luare de mită, influențarea declarațiilor și participație improprie la abuz în serviciu, fostul șef de poliție a primit pedepse individuale care au fost contopite într-o condamnare finală de 5 ani și 6 luni de închisoare cu executare, alături de interdicția de a ocupa funcții publice și de a exercita profesia de polițist pentru o perioadă de cinci ani după executarea pedepsei.

Pădurarul a fost condamnat inițial la 2 ani și 6 luni pentru dare de mită, însă instanța a anulat suspendarea unei condamnări anterioare pentru fals intelectual și a contopit pedepsele, rezultând o sancțiune finală de 2 ani și 10 luni de închisoare cu executare.

Instanța: Gravitatea faptelor impune detenția

În motivare, judecătorii au subliniat că poziția ocupată de polițist, natura faptelor și impactul acestora asupra încrederii publice în instituțiile statului justifică aplicarea unor pedepse privative de libertate. De asemenea, instanța a apreciat că, în cazul ambilor inculpați, scopul preventiv și educativ al sancțiunii nu poate fi atins prin măsuri mai blânde.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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