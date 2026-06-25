25-26 iunie 2026 | Coduri GALBEN și PORTOCALIU de CANICULĂ în Alba și alte zone din țară: Temperaturi de până la 37 de grade
Coduri GALBEN și PORTOCALIU de CANICULĂ în Alba și alte zone din țară: Temperaturi de până la 37 de grade
În următoarele zile județul Alba va fi sub incidența unoe Coduri Galben și Portocaliu de caniculă.
O atenționare meteorologică Cod Galben de val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic va fi în vigoare joi, 25 iunie 2026, între orele 12.00 și 21.00.
Joi (25 iunie) un val de căldură se va extinde în cea mai mare parte a țării. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în sudul și estul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități.
O atenționare meteorologică Cod Portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat va fi în vigoare vineri, 26 iunie 2026, între orele 12.00 și 21.00.
În județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița-Năsăud și Mureș vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și local caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală ITU va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest.
Coonform unei informări meteo pentru întreaga țară, în intervalul 25 iunie – 29 iunie un val de căldură se va extinde și se va intensifica în toate regiunile țării. Va fi caniculă vineri (26 iunie) în vest și nord-vest, sâmbătă (27 iunie) și în centru și sud, iar duminică (28 iunie) în toată țara.
Disconfortul termic se va accentua treptat, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie, iar apoi și în cele de deal. Temperaturile maxime se vor situa în general între 30 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest în a doua parte a intervalului.
Nopțile de sâmbătă spre duminică și duminică spre luni vor avea temperaturi minime ce vor caracteriza local nopți tropicale, iar la nivel național acestea se vor situa între 14 și 25 de grade.
Valul de căldură se va menține până în primele zile ale lunii iulie 2026, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Un fost șef al unui post de poliție rurală și un pădurar, condamnați la închisoare cu executare într-un dosar de corupție din Apuseni: Ce a decis Tribunalul Alba
Un fost șef al unui post de poliție rurală și un pădurar, condamnați la închisoare cu executare într-un dosar de corupție din Apuseni: Ce a decis Tribunalul Alba Un fost șef al unei secții de poliție rurală din județul Alba, Toma Dan, a fost condamnat în primă instanță la Tribunalul Alba la 5 ani și […]
AVARIE MAJORĂ de curent în Alba Iulia, Sântimbru și Pâclișa: Zeci de mii de oameni au rămas fără curent. Peste 80 de străzi, afectate
AVARIE MAJORĂ de curent în Alba Iulia, Sântimbru și Pâclișa: Zeci de mii de oameni au rămas fără curent. Peste 80 de străzi, afectate O pană majoră de curent a lovit județul Alba în această dimineață, joi, 25 iunie 2026. Peste 50 de străzi din municipiul Alba Iulia au fost afectate. Zeci de mii de […]
Locuitorii din Alba Iulia încep să se alăture șoferilor STP aflați în grevă: „Ca și cetățean al acestui oraș am venit să-i susțin. După ce ne-au purtat atâția ani în spate, măcar atât merită și ei”
Locuitorii din Alba Iulia încep să se alăture șoferilor STP aflați în grevă: „Ca și cetățean al acestui oraș am venit să-i susțin. După ce ne-au purtat atâția ani în spate, măcar atât merită și ei” După aproape două săptămâni de grevă a șoferilor Societății de Transport Public (STP) Alba Iulia, tot mai mulți cetățeni […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2026 | Când intră pensiile în iulie 2026: Data la care vor primi pensionarii banii prin Poștă sau card
Când intră pensiile în iulie 2026: Data la care vor primi pensionarii banii prin Poștă sau card Peste 4,8 milioane...
25 iunie | Ziua internațională a navigatorului. Recunoașterea contribuției marinarilor din întreaga lume
Ziua internațională a navigatorului. Recunoașterea contribuției marinarilor din întreaga lume Ziua Internațională a Navigatorului este sărbătorită anual pe 25 iunie,...
Știrea Zilei
Un fost șef al unui post de poliție rurală și un pădurar, condamnați la închisoare cu executare într-un dosar de corupție din Apuseni: Ce a decis Tribunalul Alba
Un fost șef al unui post de poliție rurală și un pădurar, condamnați la închisoare cu executare într-un dosar de...
25-26 iunie 2026 | Coduri GALBEN și PORTOCALIU de CANICULĂ în Alba și alte zone din țară: Temperaturi de până la 37 de grade
Coduri GALBEN și PORTOCALIU de CANICULĂ în Alba și alte zone din țară: Temperaturi de până la 37 de grade...
Curier Județean
Tânăr din Ocna Mureș, condamnat pentru trafic de droguri de mare risc, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 2 ani după gratii
Tânăr din Ocna Mureș, condamnat pentru trafic de droguri de mare risc, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud....
VIDEO | A condus ,,beat mangă” și fără permis, a blocat cu mașina o stradă și s-a dus acasă: Tânăr din Blaj, ,,săltat” de polițiști de la domiciliu și reținut pentru 24 de ore
A condus ,,beat mangă” și fără permis, a blocat cu mașina o stradă și s-a dus acasă: Tânăr din Blaj,...
Politică Administrație
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz,...
Comunicat PSD Alba | Apel către președintele CJ Alba, Ion Dumitrel: Salvarea transportului înseamnă prevenirea depopulării comunităților rurale
Apel către președintele CJ Alba, Ion Dumitrel: Salvarea transportului înseamnă prevenirea depopulării comunităților rurale Fără transport public eficient, satele și...
Opinii Comentarii
23-24 iunie 2026 | Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile”
Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile” În fiecare an,...
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...