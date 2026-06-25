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25-26 iunie 2026 | Coduri GALBEN și PORTOCALIU de CANICULĂ în Alba și alte zone din țară: Temperaturi de până la 37 de grade

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Coduri GALBEN și PORTOCALIU de CANICULĂ în Alba și alte zone din țară: Temperaturi de până la 37 de grade

În următoarele zile județul Alba va fi sub incidența unoe Coduri Galben și Portocaliu de caniculă.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

O atenționare meteorologică Cod Galben de val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic va fi în vigoare joi, 25 iunie 2026, între orele 12.00 și 21.00.

Joi (25 iunie) un val de căldură se va extinde în cea mai mare parte a țării. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în sudul și estul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

O atenționare meteorologică Cod Portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat va fi în vigoare vineri, 26 iunie 2026, între orele 12.00 și 21.00.

În județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița-Năsăud și Mureș vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și local caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală ITU va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest.

Coonform unei informări meteo pentru întreaga țară, în intervalul 25 iunie – 29 iunie un val de căldură se va extinde și se va intensifica în toate regiunile țării. Va fi caniculă vineri (26 iunie) în vest și nord-vest, sâmbătă (27 iunie) și în centru și sud, iar duminică (28 iunie) în toată țara.

Disconfortul termic se va accentua treptat, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie, iar apoi și în cele de deal. Temperaturile maxime se vor situa în general între 30 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest în a doua parte a intervalului.

Nopțile de sâmbătă spre duminică și duminică spre luni vor avea temperaturi minime ce vor caracteriza local nopți tropicale, iar la nivel național acestea se vor situa între 14 și 25 de grade.

Valul de căldură se va menține până în primele zile ale lunii iulie 2026, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie. 

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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