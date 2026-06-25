25 iunie 2026 | COD GALBEN de CANICULĂ: Puncte de prim ajutor și hidratare amenajate în Alba Iulia

COD GALBEN de CANICULĂ: Puncte de prim ajutor și hidratare amenajate în Alba Iulia

În sprijinul cetățenilor, Primăria Municipiului Alba Iulia și Crucea Rosie Romana Filiala Alba, au organizat astăzi, 25 iunie 2026, în contextul atenționării meteorologice Cod Galben de caniculă, două puncte de prim ajutor și hidratare, in intervalul orar 11.00- 17.00.

Punctele de prim ajutor și hidratare sunt amplasate astfel:

*Sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia – Calea Moților nr. 5A

*Dacia Market – Bulevardul Transilvaniei

În aceste puncte, persoanele afectate de caniculă pot beneficia de asistență de primă necesitate, recomandări privind prevenirea efectelor caniculei și apă potabilă.

„De asemenea, informăm cetățenii că fântânile arteziene și cișmelele publice din municipiul Alba Iulia sunt în stare de funcționare, fiind disponibile pentru hidratarea populației pe durata perioadei cu temperaturi ridicate.

Recomandăm:

*consumul regulat de lichide;

*evitarea deplasărilor și a activităților fizice intense în orele de vârf;

*purtarea hainelor deschise la culoare și a mijloacelor de protecție solară;

*acordarea unei atenții sporite copiilor, persoanelor vârstnice și celor cu afecțiuni cronice.

Primăria Municipiului Alba Iulia și Crucea Roșie Alba rămân la dispoziția cetățenilor pentru sprijin și informare pe întreaga durată a avertizării meteorologice.

Având în vedere avertizările meteorologice privind temperaturile ridicate și disconfortul termic accentuat, recomandăm populației să evite expunerea prelungită la soare în intervalele cu temperaturi maxime și să respecte măsurile de protecție specifice perioadelor caniculare”, se arată într-un comunicat al Primăriei Alba Iulia.

Numere utile:

*112 – Apel unic de urgență;

*Serviciul de Ambulanță Județean Alba: 0258 834 211;

*Direcția de Sănătate Publică Alba: 0258 835 243.

*Direcția de Asistență Socială Alba Iulia: 0258 810 415

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