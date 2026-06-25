Ploaie de amenzi pentru STP Alba Iulia: Operatorul de transport public a fost sancționat, din nou, cu zeci de mii de lei

Societatea de Transport Public Alba Iulia a fost amendată din nou, ieri, 24 iunie 2026. Astfel, operatorul de transport public din oraș a primit, în total, până în acest moment, trei amenzi.

La fel ca primele două sancțiuni, și amenda aplicată joi a fost în valoare de 30.000 de lei. Mai exact, cele trei amenzi aplicate până în acest moment se ridică la valoarea totală de 90.000 de lei.

Primarul Gabriel Pleșa: Începem și cu amenzi, pe zi, pentru neefectuarea serviciului public

În încercarea de a rezolva problema transportului public din Alba Iulia, administrația din oraș a încercat să găsească diferite soluții, una dintre acestea fiind penalități zilnice aplicate STP:

„Dacă nu reiau cursele, de mâine se face o săptămână. O să începem și cu amenzi, pe zi, pentru neefectuarea serviciului public. Să vedem cât, maximum 25-30.000 pe zi”, a explicat primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, pentru ziarulunirea.ro, pe data de 22 iunie 2026.

STP: ,,Nu a primit nici un document referitor la această amendă”

Merită reamintit că, reprezentanții societății au spus că nu au primit oficial procesul-verbal de sancționare de la prima amendă și că au aflat despre existența amenzii din informațiile apărute în mass-media.

„Până în acest moment, Societatea de Transport Public Alba Iulia nu a primit nici un document referitor la această amendă”, este poziția transmisă de STP, pe data de 22 iunie 2026.

Care este temeiul legal pentru aplicarea amenzilor

Constantin-Anton Joldeş, șeful Serviciului Control și Inspecție din cadrul Direcției Generale Poliția Locală a Municipiului Alba Iulia, a explicat pentru ziarulunirea.ro că temeiul legal în baza căruia se pot aplica sancțiunile este format din:

LEGEA nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale;

Legea nr. 155/2010 a poliției locale;

LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice.

Mai exact, articolul 45 („Răspunderi şi sancţiuni”) din LEGEA nr. 92/2007 prevede amendarea pentru:

„g) nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contractele de delegare a gestiunii;”

„k) nerespectarea prevederilor art. 34 privind obligaţiile operatorilor de transport şi transportatorilor autorizaţi în realizarea serviciilor de transport public local;”

Merită menționat că Alba Iulia se confruntă cu una dintre cele mai grave crize din transportul public local din ultimii ani, după ce șoferii și angajații STP au declanșat o grevă spontană și au refuzat să mai iasă pe traseu.

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