25 iunie | Ziua internațională a navigatorului. Recunoașterea contribuției marinarilor din întreaga lume
Ziua Internațională a Navigatorului este sărbătorită anual pe 25 iunie, cu scopul de a recunoaște contribuția marinarilor din întreaga lume la comerțul maritim internațional, la economia globală și la societatea în ansamblu, potrivit Agerpres.
Decizia de instituire a acestei zile a fost luată la conferința Organizației Maritime Internaționale (IMO) de la Manila, Filipine, din 2010, unde au fost adoptate revizuiri la Convenția internațională privind standardele de pregătire, certificare și efectuare a serviciului de cart (Convenția STCW) și a Codului de asociat, potrivit www.imo.org.
Organizația Maritimă Internațională este agenția specializată a Organizație Națiunilor Unite responsabilă de siguranța și securitatea transportului maritim și de prevenirea poluării marine și atmosferice de către nave. Ca parte a familiei ONU, OMI lucrează activ la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a transporturilor care să sprijine comerțul mondial și să faciliteze economia globală, artă www.imo.org. Conform estimărilor IMO, navele transportă aproape 90% din comerțul mondial de mărfuri, menționează www.wmu.se. Navigatorii nu sunt doar responsabili pentru operațiunile unor astfel de nave, ci sunt și responsabili pentru livrarea în siguranță și fără probleme a mărfurilor.
Navigatorii petrec mult timp pe mare și reprezintă o mare parte a soluției atunci când vine vorba de protejarea mediului marin. IMO cere navigatorilor să transmită prin postarea pe rețelele sociale a unor fotografii a mediului marin din jurul lor în timp ce sunt pe mare, subliniind faptul că mediul marin merită protejat. Navigatorii văd mările în călătoriile lor, iar aceasta le oferă multe oportunități de a fotografia mediul marin, astfel că sunt rugați să transmită o imagine a mediului marin folosind hashtag-ul #OceansWorthProtecting, menționează https://seafarersrights.org.
În 2025, pentru marcarea Zilei internaționale a navigatorului a fost lansată campania ‘Nava mea fără hărțuire’, prin care se urmărește: creșterea gradului de conștientizare cu privire la realitatea hărțuirii pe mare; promovarea acțiunilor proactive în industrie pentru implementarea politicilor de toleranță zero; încurajarea raportării și a responsabilității prin canale sigure și accesibile; dotarea navigatorilor cu resurse și sprijin pentru a gestiona și combate hărțuirea (pirateria).
Ziua internațională a navigatorului este marcată, în fiecare an, și în România.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
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