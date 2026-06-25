Urmărit internațional, adus în țară din Spania: Bărbatul are de executat o pedeapsă emisă de Judecătoria Aiud. Va sta după gratii 2 ani și 6 luni
Urmărit internațional, adus în țară din Spania: Bărbatul are de executat o pedeapsă emisă de Judecătoria Aiud. Va sta după gratii 2 ani și 6 luni
Un bărbat, de 48 de ani, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni rutiere, cu un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani și 6 luni, emis de Judecătoria Aiud a fost adus în țară.
Potrivit Poliția Română, la data de 24 iunie, a fost adus în țară un bărbat, de 48 de ani, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni rutiere. Acesta a fost adus din Spania, având emis de către Judecătoria Aiud, pe numele său, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani și 6 luni.
La aceeași dată, polițiștii au adus în țară un bărbat, de 47 de ani, din București, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de viol. Acesta a fost adus din Spania, având emis de către Judecătoria Sectorului 4 din București, pe numele său, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 11 ani.
Persoanele în cauză au fost introduse în unități de detenție, în vederea executării mandatelor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
Tânăr din Ocna Mureș, condamnat pentru trafic de droguri de mare risc, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 2 ani după gratii
Tânăr din Ocna Mureș, condamnat pentru trafic de droguri de mare risc, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 2 ani după gratii Un tânăr din Ocna Mureș, condamnat pentru trafic de droguri de mare risc, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 2 ani […]
VIDEO | A condus ,,beat mangă” și fără permis, a blocat cu mașina o stradă și s-a dus acasă: Tânăr din Blaj, ,,săltat” de polițiști de la domiciliu și reținut pentru 24 de ore
A condus ,,beat mangă” și fără permis, a blocat cu mașina o stradă și s-a dus acasă: Tânăr din Blaj, ,,săltat” de polițiști de la domiciliu și reținut pentru 24 de ore Un tânăr din Blaj a fost ,,săltat” de polițiști de la domiciliu și reținut pentru 24 de ore după ce a condus ,,beat […]
VIDEO | SCANDAL la Sântimbru: Tânăr din Galda de Jos, REȚINUT de polițiști după ce a bătut un bărbat din localitate în fața unui magazin alimentar
SCANDAL la Sântimbru: Tânăr din Galda de Jos, REȚINUT de polițiști după ce a bătut un bărbat din localitate în fața unui magazin alimentar Un tânăr din Galda de Jos a fost reținut de polițiști după ce a bătut un bărbat din localitate în fața unui magazin alimentar. Potrivit IPJ Alba, la data de 24 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2026 | Când intră pensiile în iulie 2026: Data la care vor primi pensionarii banii prin Poștă sau card
Când intră pensiile în iulie 2026: Data la care vor primi pensionarii banii prin Poștă sau card Peste 4,8 milioane...
25 iunie | Ziua internațională a navigatorului. Recunoașterea contribuției marinarilor din întreaga lume
Ziua internațională a navigatorului. Recunoașterea contribuției marinarilor din întreaga lume Ziua Internațională a Navigatorului este sărbătorită anual pe 25 iunie,...
Știrea Zilei
Un fost șef al unui post de poliție rurală și un pădurar, condamnați la închisoare cu executare într-un dosar de corupție din Apuseni: Ce a decis Tribunalul Alba
Un fost șef al unui post de poliție rurală și un pădurar, condamnați la închisoare cu executare într-un dosar de...
25-26 iunie 2026 | Coduri GALBEN și PORTOCALIU de CANICULĂ în Alba și alte zone din țară: Temperaturi de până la 37 de grade
Coduri GALBEN și PORTOCALIU de CANICULĂ în Alba și alte zone din țară: Temperaturi de până la 37 de grade...
Curier Județean
Tânăr din Ocna Mureș, condamnat pentru trafic de droguri de mare risc, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 2 ani după gratii
Tânăr din Ocna Mureș, condamnat pentru trafic de droguri de mare risc, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud....
VIDEO | A condus ,,beat mangă” și fără permis, a blocat cu mașina o stradă și s-a dus acasă: Tânăr din Blaj, ,,săltat” de polițiști de la domiciliu și reținut pentru 24 de ore
A condus ,,beat mangă” și fără permis, a blocat cu mașina o stradă și s-a dus acasă: Tânăr din Blaj,...
Politică Administrație
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz,...
Comunicat PSD Alba | Apel către președintele CJ Alba, Ion Dumitrel: Salvarea transportului înseamnă prevenirea depopulării comunităților rurale
Apel către președintele CJ Alba, Ion Dumitrel: Salvarea transportului înseamnă prevenirea depopulării comunităților rurale Fără transport public eficient, satele și...
Opinii Comentarii
23-24 iunie 2026 | Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile”
Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile” În fiecare an,...
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...