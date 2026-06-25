Curier Județean

Urmărit internațional, adus în țară din Spania: Bărbatul are de executat o pedeapsă emisă de Judecătoria Aiud. Va sta după gratii 2 ani și 6 luni

Bogdan Ilea

Publicat

acum 52 de minute

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Urmărit internațional, adus în țară din Spania: Bărbatul are de executat o pedeapsă emisă de Judecătoria Aiud. Va sta după gratii 2 ani și 6 luni

Un bărbat, de 48 de ani, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni rutiere, cu un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani și 6 luni, emis de Judecătoria Aiud a fost adus în țară.

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Potrivit Poliția Română, la data de 24 iunie, a fost adus în țară un bărbat, de 48 de ani, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni rutiere. Acesta a fost adus din Spania, având emis de către Judecătoria Aiud, pe numele său, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani și 6 luni.

La aceeași dată, polițiștii au adus în țară un bărbat, de 47 de ani, din București, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de viol. Acesta a fost adus din Spania, având emis de către Judecătoria Sectorului 4 din București, pe numele său, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 11 ani.

Persoanele în cauză au fost introduse în unități de detenție, în vederea executării mandatelor.

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