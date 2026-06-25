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PENSII 2026 | Când intră pensiile în iulie 2026: Data la care vor primi pensionarii banii prin Poștă sau card

Bogdan Ilea

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Când intră pensiile în iulie 2026: Data la care vor primi pensionarii banii prin Poștă sau card

Peste 4,8 milioane de pensionari din România urmăresc, de la o lună la alta, calendarul plăților pentru a afla exact data la care își primesc banii.

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În iulie 2026, programul de distribuire a pensiilor rămâne, în mare parte, neschimbat față de lunile anterioare, atât pentru cei care primesc sumele prin Poșta Română, cât și pentru beneficiarii care au ales viramentul pe card.

Pensionarii care încasează pensia prin mandat poștal vor primi banii la domiciliu în perioada 1-15 iulie 2026. Distribuirea este realizată de factorii poștali și poate varia ușor în funcție de localitate și de programul fiecărui oficiu poștal.

În mod obișnuit, Poșta Română începe livrarea pensiilor încă din primele zile ale lunii și continuă până la jumătatea acesteia. Aproximativ 2,5 milioane de pensionari folosesc în continuare această metodă de plată.

Dacă beneficiarul nu este găsit la domiciliu, suma poate fi ridicată ulterior de la oficiul poștal de care aparține.

Pentru pensionarii care primesc drepturile prin bancă, viramentele sunt programate în jurul datei de 12 iulie 2026. Casa Națională de Pensii transmite sumele către instituțiile bancare, iar acestea sunt apoi procesate și distribuite în conturile beneficiarilor.

În funcție de bancă, banii pot deveni disponibili în cont în cursul aceleiași zile sau în următoarele ore după efectuarea transferului. În ultimii ani, plata pe card a devenit tot mai populară, fiind considerată cea mai rapidă metodă de încasare a pensiei.

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