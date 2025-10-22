Un fost judecător CCR se plânge că pensia de 10.000 de euro e „mică”: „Cu 41 de ani de cotizație, nu înțeleg de ce atâta tam-tam”

Un fost judecător CCR se plânge că pensia de 10.000 de euro e „mică”: „Cu 41 de ani de cotizație, pensia mea este puțin spre 10.000 de euro… Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam”

Fostul judecător al Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, a stârnit reacții puternice în mediul online, după ce a susținut că pensia sa „de doar 10.000 de euro” nu este exagerată.

„Cu 41 de ani de cotizație, pensia mea este puțin spre 10.000 de euro. La un salariu de 60.000 de lei, adică 12.000 de euro. Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam. Nu juriștii fac legea, parlamentarii fac legea. Dacă vrem să reparăm ceva, să se facă la lumină, nu pe la spate. Se tot dau exemple de judecători sau procurori care au nu știu ce pensie. Dar astea sunt exemple singulare. Că ies la pensie la 45 de ani. Păi orice polițist poate ieși la pensie la 45 de ani. Și el mănâncă pensie timp de 30 de ani. Un magistrat poate nu prinde vârsta de pensionare”, a declarat Lăzăroiu la B1 TV.

Fostul judecător CCR a explicat și că magistrații se confruntă cu numeroase restricții în exercitarea profesiei, motiv pentru care consideră că salariile și pensiile lor sunt justificate.

„Un judecător, un procuror nu are voie la nicio activitate lucrativă. Nu are voie în firme, nu are voie să conducă firme. Nu au voie să deschidă o asociație. Sunt interdicții scrise direct în Constituție. Un medic poate lucra în trei spitale și poate câștiga de 10 ori cât un judecător. Să fim corecți”, a adăugat Lăzăroiu.

Comentariile sale au stârnit reacții pe rețelele de socializare, inclusiv din partea analistului politic Cristian Preda, care a relatat:

„Ce anume v-a împovărat mai mult, în cei 41 de ani de carieră, dintre care 10 în comunism și restul – în democrație?, l-am întrebat. N-a zis nimic despre ultimii 10 ani ai ceaușismului, ci despre perioada recentă: nu am putut să îmi fac o firmă, a răspuns Lăzăroiu”. Afirmațiile vin în contextul deciziei Curții Constituționale, de luni, 20 octombrie, prin care legea care ar fi modificat pensiile speciale ale magistraților a fost declarată neconstituțională, magistratii argumentând că reforma încalcă reguli fundamentale ale statului.

