Un elev lovit de o profesoară cu pumnul în timpul orelor ar urma să primească despăgubiri. Ce a decis instanța

Un elev lovit de o profesoară cu pumnul în timpul orelor ar urma să primească despăgubiri peste 3.000 de lei

După ce l-ar fi lovit în timpul unei ore de curs, o profesoară de biologie, din județul Iași, a fost obligată de instanță să plătească despăgubiri morale elevului agresat.

O sumă de 3.600 de lei ar urma să plătească femeia după ce magistrații au luat decizia. Hotărârea nu este însă definitivă și poate fi atacată cu apel.

Incidentul s-a petrecut în urmă cu trei ani, pe vremea când băiatul era elev în clasa a VII-a. În timpul unei ore de biologie, profesoara și-ar fi pierdut calmul după ce elevii ar fi făcut gălăgie în timpul predării. Conform anchetatorilor, cadrul didactic s-ar fi apropiat de unul dintre elevi, l-ar fi lovit cu pumnul și apoi l-ar fi apucat de obraz, potrivit știrileprotv.ro.

După incident, părinții copilului au observat urmele de violență de pe fața acestuia și au depus o plângere penală. În urma investigațiilor, profesoara a fost trimisă în judecată pentru purtare abuzivă, iar instanța a decis că trebuie să plătească despăgubiri morale elevului agresat. Între timp, femeia s-a pensionat.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI