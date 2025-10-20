Daniel David critică implicarea rectorilor în politică: ,,N-ar trebui să fie în partide politice și cu atât mai puțin în conducerea unor partide politice, dar este părerea mea”
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David a afirmat, în timpul unui eveniment, că implicarea liderilor universitari în politică rămâne o zonă gri în România. Mai mult decât atât, acesta consideră că rectorii nu ar trebui să dețină funcții de conducere în partide politice, dar că acest subiect a fost ignorat la nivel public și instituțional
„Vedeți și asta este o discuție pe care n-am avut-o explicit, n-am avut-o transparent. Sunt modele și modele. Modelul nostru interbelic era pe ideea că rectorii sunt parte din Parlamentul țării. Sigur că s-au schimbat practicile politice, s-a schimbat rolul rectorilor, ca să spun așa.
Tendința mea este și eu de aceea am rămas un tehnocrat și n-am intrat într-un partid, fiindcă sunt rector suspendat, ca să spun așa, cred că – asta este părerea mea – că rectorul n-ar trebui să fie implicat în partide politice și cu atât mai puțin în conducere a unor partide politice, dar este părerea mea”, a declarat Daniel David.
,,El a continuat prin a spune că că discuția este în principal dezbătută cu directorii, pentru a se decide asupra modelului urmat:
Pot să înțeleg că există și modele alternative la fel de puternice, care au ar argumente în spate, dar fiindcă n-am purtat explicit această discuție, mereu avem suspiciuni față de orice model. Și când este și când nu este.
Dar așa cum am spus că discuția încerc să o port cu directorii, într-o manieră deschisă, să ne hotărâm și să știm cu toții pe ce model mergem, așa ar fi trebuit să facem și în problema pe care ați ridicat-o corect”, a maitransmis Daniel David, conform Banatul azi.
Evenimentul desfășurat la Timișoara a adus împreună profesori din învățământul preuniversitar și universitar, reprezentanți ai mediului economic și ai autorităților publice, având ca scop identificarea provocărilor și a soluțiilor pentru dezvoltarea învățământului dual în România.
