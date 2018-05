Un dezvoltator web din Alba Iulia a creat ghidul online al localurilor din România. Cum își pot promova patronii gratuit propriile business-uri

Rareș Urban, un dezvoltator web din Alba Iulia, a creat un ghid al localurilor din România, unde patronii își pot înscrie restaurantele gratuit, având posibilitatea să-și adauge datele de contact, o scurtă descriere, meniul, dar și fotografii și prezentări video. Platforma online se numește Top Foods și poate fi accesată la www.topfoods.ro.

Rareș Urban a deschis acest site în urmă cu trei ani, alături de un prieten, ca pe o platformă de restaurante, în care a introdus date de la câteva sute de localuri din 33 de județe. În urmă cu ceva vreme, după ce prietenul său s-a retras, s-a gândit că nu era modelul perfect de business, fiind de părere că administratorii de restaurante sunt cei care trebuie să-și înscrie afacerea dacă vor acest lucru, iar datele înscrise la acel moment fiind insuficiente pentru o prezentare detaliată a unui local.

Astfel, Top Foods a venit cu un format nou, având acum mai multe categorii de localuri –restaurante, hotel- restaurante, pizzerii, fast-food, catering, autoservire, food truck, pub, club, cafenea-bistro, cofetării, pensiuni, săli de evenimente, taverne, baruri și terase –, astfel încât toți cei care au legături cu gastronomia să se regăsească.

”Top Foods – Ghidul localurilor din România este o platformă online, ce reunește localuri din toate categoriile, clasificate pe județe și localități. Scopul nostru este acela de a oferi informații cât mai exacte, detaliate și relevante vizitatorilor noștri, în acest sens, făcând eforturi constante pentru a asigura corectitudinea datelor înscrise pe site-ul nostru. Responsabililor de localuri le oferim înscriere gratuită, pe perioadă nedeterminată și posibilitatea de a-și prezenta localul într-o manieră cât mai detaliată și organizată. Astfel, pe lângă informațiile de contact și descriere, localurile de pe TopFoods.ro au în prezentarea lor și o galerie foto, prezentări video, direcții și navigare pas cu pas spre local, meniul localului precum și recenzii și evaluări din partea utilizatorilor”, se arată în descrierea site-ului.

Utilizatorii site-ului pot să evalueze localurile în care au fost, cu voturi de la 1 la 5, iar recenziile se înregistrează în platforma site-ului Top Foods. De asemenea, lângă fotografiile localului se regăsește butonul ”Ghidează-mă spre local”, care face trimitere la Google Maps, iar pe hartă figurează locul în care te afli și cel în care vrei să ajungi. Pe

viitor, Rareș intenționează să implementeze și alte caracteristici precum statistici detaliate ale localurilor, trimise periodic prin e-mail patronilor, precum și posibilitatea de a adăuga evenimente asociate acelui restaurant.

”O caracteristică simplă pe care am implementat-o, pentru că nu am reinventat roata, ci doar am făcut-o să se învârtă, este butonul <Ghidează-mă spre local>. Căutând un local, sau efectiv termenul localuri Alba pe Google, și noi apărând în primele rezultate de căutare, de pe telefonul mobil, poți da click pe un singur buton. Serviciul se va conecta la serverele de la Google și te va direcționa folosind aplicația, pas cu pas spre acel local, din punctul în care te afli”, a spus Rareș, contactat de ziarulunirea.ro.

Rareș Urban (34 de ani) activează în domeniul design-ului și dezvoltării web de 12 ani și încearcă să se diferențieze prin faptul că dezvoltă soluții online personalizate, de la grafica site-urilor, până la partea de programare a lui, precum și aplicații software la comandă.

„Din punctul meu de vedere nu există două proiecte identice pe care le fac, chiar dacă deseori sunt site-uri de prezentare și prin simpla lor structură seamănă. Totul este analizat în funcție de nevoia clientului”, a mai spus Rareș.