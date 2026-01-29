Curier Județean

Un camion uriaș de 102 tone va tranzita județul Alba. Traseul complet al transportului agabaritic

Bogdan Ilea

Publicat

acum 22 de minute

în

De

DRDP Cluj a anunțat că, în perioada 29 ianuarie – 7 februarie 2026, pe mai multe drumuri naționale și autostrăzi, inclusiv în județul Alba, va avea loc un transport cu depășiri de gabarit. Este vorba despre un vehicul care transportă o structură metalică uriașă.

Vehiculul are 4,30 m lățime, 4,50 m înălțime, 39 m lungime și cântărește 102 tone. Viteza de deplasare va fi adaptată traficului, dar nu va depăși 70 km/h, conform legii.

Traseul complet este: Nădlac II PTF – A1 – A11 – Centura Arad – DN7 – Ilia – A1 – Sebeș – A10 – Turda – A3 – Drumul Expres Turda – Dej – DN1 – Centura Apahida Vâlcele – DN1C – DN17 – Beclean – DN17 – Centura Bistrița – DN17 – Gura Humorului – Varianta de Ocolire Suceava – DN2 – DN28 – Târgu Frumos – DN28 – DN28D – DN28 – DN24B – Albita PTF.

Transportul va fi însoțit de poliție și autovehicule de escortă, iar etapele de deplasare au fost stabilite de poliția rutieră. Dacă sunt coduri galbene, portocalii sau roșii de vreme periculoasă, transportul se amână pe acele tronsoane.

