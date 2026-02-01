Un cadru didactic dintr-o comună de munte din Alba inițiază o dezbatere națională pe tema programului „Cornul și laptele”: „161 milioane de euro sunt gestionați prost de mai bine de 20 de ani”

Un cadru didactic dintr-o comună de munte din județul Alba inițiază o dezbatere de interes național pe tema programului „Cornul și laptele”, pornind de la premisa că „161 milioane de euro sunt gestionați prost de mai bine de 20 de ani”.

„Cornul și laptele” este un program guvernamental lansat în 2002 în România. Prin acest program oferă gratuit produse de panificație, lactate și fructe preșcolarilor și elevilor din învățământul primar și gimnazial.

Paul Dărășteanu (40 de ani) este un cadru didactic din comuna Întregalde, care, după o perioadă de activitate în zona educației non-formale, a ales să revină spre învățământul de stat.

Conform lui Pual Dărășteanu, legat de programul „Cornul și laptele”, există multe nereguli în ceea ce privește etica educațională, dar și valorile pedagogice, care afectează eficiența și responsabilitatea educației de calitate.

Paul Dărășteanu face apel la toate cadrele didactice din România pentru a semnala probleme legate de programul „Cornul și laptele”, prin intermediul unui chestionar creat de el cu scopul de a centraliza cât mai multe opinii. Odată centralizate, aceste date vor fi comunicate organelor competente pentru a se putea face demersurile necesare remedierii problemelor legate de programul „Cornul și laptele”;

„Există posibilitatea să facem sesizări centralizate către instituțiile competente, o petiție sau un comunicat de presă”, menționează Paul Dărășteanu.

„M-am întors din zona de educație non-formală, spre învățământul de stat, cu gânduri mari, dar nu mi-am imaginat că primul apel public pe care îl voi face va fi legat de programul ”Corn și lapte”.

Pentru a crea, însă, un mediu favorabil educației de calitate, trebuie să eficientizăm tot ce se întâmplă în mediul școlar. Prin urmare, nu putem permite să fim pionii unor agende politice prost implementate.

Programul ”Corn și lapte” funcționează din 2002 și în acest an școlar va fi bugetat cu peste 161 milioane de euro. Preluând responsabilitatea implementării sale în grădiniță în care lucrez, am observat și eu multe neajunsuri. Probleme precum proasta gestionare a banului public, risipa alimentară, livrarea și depozitarea neadecvată a produselor, raportările online sau calitatea alimentelor au mai fost teme de discuție în spațiul public. Aceste situații nu trebuie ignorate, fiindcă persistă, deși au fost reglementate.

Din păcate, mai există și alte nereguli, care mie, în calitate de cadru didactic, mi se par mai grave și care țin de etica profesională, de valori pedagogice și de raportarea copiilor față de grădiniță sau școală. Nu voi da toate detaliile în această postare, dar ele se pot deduce din chestionarul pe care l-am pregătit. Printr-o consultare mai amplă, putem evită generalizările și putem descoperi alte eventuale probleme.

Dacă aș putea înțelege (deși nu pot) că acest program funcționează așa din 2002, cu ”las că merge”, pentru că ”țara nu ardea”, eh, acum țara arde și consider că sunt lucruri mult mai bune care se pot face cu bani publici, pentru combaterea abandonului școlar sau a sărăciei. În contextul economic și social în care ne aflăm, cred că fiecare trebuie, pe ”pătrățica lui/ ei”, să nu mai acceptăm neregulile pe care le observăm, fie ele din rea voință, lene sau incompetență.

Fac apel către toți colegii de breaslă, către părinți, către prieteni – distribuiți acest formular cadrelor didactice care sunt implicate în programul ”Corn și lapte”, ca să am baza de a merge mai departe”, menționează Paul Dărășteanu pe pagina sa de Facebook.

Chestionarul poate fi accesat AICI.

Paul Dărășteanu este născut și crescut la București, dar e îndrăgostit de satul autentic, cu tradiții, metode și tehnici vechi de lucru. Întotdeauna și-a dorit să trăiască într-un astfel de loc. L-a găsit în comuna Întregalde, din Munții Trascăului.

În 2019 a fondat Asociația „Școala Trimitoare”, o asociație non-guvernamentală care își propune să contribuie activ la schimbarea cadrului educațional al României.

