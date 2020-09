Un bătăuș, fost condamnat PENAL de două ori, candidatul USR PLUS la funcția de primar al unui oraș din județul Alba

Alianța USR PLUS Alba are o propunere inedită pentru funcția de primar al unui oraș din județ: un fost bătăuș, condamnat penal de două ori pentru loviri, fapt neobișnuit, fără precedent în istoria postrevoluționară a alegerilor locale din județul Alba. Se pare că Haiduc Nicolae Gigel, candidatul USR PLUS pentru funcția de primar al orașului Câmpeni, nu a fost tocmai ”băiat Gigel” în tinerețe!

Întrucât ”urlătorii” Alianței ne asurzesc mereu cu principii legate de moralitate, corectitudine, transparență etc., pentru a fi în consonanță cu ei, ne-am gândit că alegătorii merită să îl cunoască pe candidatul PLUS și într-un alt mod, așa cum l-au ”zugrăvit” magistrații prin cele două hotărâri de condamnare penală intrate în puterea lucrului judecat. Suntem convinși, demersul nostru jurnalistic se va bucura de aprecierea membrilor Alianței USR PLUS (unanimă?) pentru că e în conformitate cu principiile lor, iar cetățenii, alegătorii, merită să cunoască toate aspectele din activitatea candidaților, mai ales atunci când aceștia încearcă să le ascundă!

Haiduc Nicolae Gigel, candidatul Alianței USR PLUS la funcția de primar al orașului Câmpeni, a fost condamnat de două ori la amendă penală pentru loviri, în perioada în care era bodyguard la o discotecă.

Prima condamnare penală a intervenit în anul 2000 prin sentința penală 67, pronunțată de către Judecătoria Câmpeni în dosarul penal 2351/1999, urmare a faptului că numitul Gigel Nicolae Haiduc a lovit o persoană cu capul în gură și cu pumnii. Așa cum rezultă din motivarea hotărârii judecătorești:

”La un moment dat partea vătămată însoțită de martorul D.V. a încercat să intre în incintă (discotecă) fără a plăti bilet pe motivul că o caută pe o fată ce lucra aici. Deoarece inculpatul nu i-a permis să intre, între cei doi s-a produs o altercație. Inculpatul a lovit pe partea vătămată cu capul în gură, apoi, în timp ce partea vătămată încerca să îl tragă pe scări, a continuat să îl lovească cu pumnii. […] Potrivit certificatului medico-legal, partea vătămată prezintă în zona feței leziuni vindecabile în 11-12 zile îngrijiri medicale, constând în expulzia dinților 12 și 21 și a lucrării protetice superioare”.

Instanța de judecată a reținut ca circumstanță atenuantă faptul că inculpatul a săvârșit fapta în împrejurarea în care partea vătămată a refuzat să se conformeze dispozițiilor interne ale discotecii.

Cea de-a doua condamnare penală a candidatului Alianței USR PLUS la funcția de primar, prin sentința penală nr. 241/2003, dată în dosarul nr.759 din 2003 la Judecătoria Câmpeni, este cu mult mai gravă, fiind pronunțată pentru fapte săvârșite cu o violență extremă: acesta, împreună cu un alt inculpat, au lovit cu pumnii, picioarele și un tac o victimă care se afla deja la pământ, iar prin această hotărâre, instanța nu a reținut nicio circumstanță atenuantă.

Așa cum a reținut instanța de judecată, ”la un moment dat, partea vătămată a spart din greșeală o sticlă de bere, pe care a plătit-o […] Cei doi inculpați (D.I.N. și Haiduc Nicolae Gigel) au venit la masa părții vătămate, l-au luat de haine și mâini și l-au târât până la barul din incinta localului, inculpatul D.I.N. ținând în mână un tac de biliard. La bar, timp de 4-5 minute, cei doi inculpați l-au lovit pe partea vătămată cu pumnii și picioarele, iar inculpatul D.I.N. și cu tacul, în tot acest timp victima fiind la podea, culcată. […] Fapta inculpatului Haiduc Nicolae Gigel, care în aceeași circumstanță l-a lovit pe partea vătămată cu pumnii și picioarele, provocându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare 18 zile îngrijiri medicale, constituie infracțiunea de lovire…”.

Potrivit sentinței penale, victima a fost internată în perioada 14-19 martie 2003 în Spitalul Abrud, inculpații fiind condamnați la amendă penală, obligați la plata de daune materiale și morale: ”…inculpații vor fi obligați, în solidar, să achite 10.000.000 lei (n.n. 1.000 de lei), daune morale, reprezentând o justă reparație pentru suferința părții vătămate, care a fost bătută în public, internată apoi în Spitalul Abrud în perioada 14-19 martie 2003, cu fracturarea piramidei nazale”.

Legal, ca să fie foarte clar, Haiduc Nicolae Gigel are toate drepturile electorale, inclusiv dreptul de a candida la funcția de primar al orașului Câmpeni, întrucât prin trecerea timpului a intervenit reabilitarea de drept, constatată prin sentința penală nr. 12/2018 a Judecătoriei Câmpeni, prin care s-au șters din cazierul judiciar cele două condamnări penale. Hotărârea judecătorească de reabilitare șterge toate consecințele juridice penale și extrapenale ale condamnărilor, dar ea nu poate statua asupra autorității de lucru judecat din hotărârile de condamnare penală definitive. Haiduc Nicolae Gigel nu mai este un particular oarecare, iar cetățenii, alegătorii au un interes legitim să cunoască dacă persoanele care vor să acceadă la o funcție publică au săvârșit în trecut fapte prevăzute de legea penală pentru care au fost condamnați definitiv, cu atât mai mult dacă acestea au fost comise cu intenție și cu violență! Alianța USR PLUS a promovat tot timpul transparența, iar noi nu facem decât să îi ajutăm să fie exact așa cum au promis!

Contactat telefonic de ziarulunirea.ro, președintele USR Alba, Beniamin Todosiu, a avut o opinie pe ”linia” principiilor susținute constant de partidul din care face parte: ”Candidatul la funcția de primar al orașului Câmpeni este membru al PLUS Alba. Noi le-am solicitat candidaților noștri să ne spună înainte de depunerea candidaturilor dacă au avut astfel de probleme în trecut. Dacă domnul respectiv ar fi fost membru USR, chiar dacă legal poate candida, noi i-am fi retras susținerea politică”.

Se pare că în momentul de față ”picioca” de la Câmpeni este în farfuria PLUS. Pot să o servească liniștiți alegătorilor, dar ar fi corect ca noi, cetățenii, să știm: ”vorba e, eu, alegător, eu, apropritar, eu pentru cine votez?”. Oricum, le propunem celor din Alianța USR PLUS un nou slogan de campanie: ”Gigel face ordine în Câmpeni”!