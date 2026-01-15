Un bărbat din Șona și-a amenințat din gelozie și la beție, partenera de viață: Polițiștii l-au reținut și au emis ordin de protecție

Un bărbat din Șona și-a amenințat din gelozie și la beție, partenera de viață. Polițiștii l-au reținut și au emis ordin de protecție provizoriu.

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 ianuarie 2026, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Șona, județul Alba, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 14 ianuarie 2026, bărbatul, pe fondul geloziei și al consumului de alcool, i-ar fi adresat amenințări cu acte de violență partenerei sale, în vârstă de 40 de ani, provocându-i acesteia o stare de temere.

De asemenea, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, față de bărbatul de 37 de ani.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI