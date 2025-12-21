Un bărbat din Alba, achitat pentru infracțiunea de proxenetism, va fi rejudecat. Inculpatul și concubina au convins un judecător că femeia mergea să facă curățenie prin apartamente
Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a obținut rejudecarea la instanța de fond a unui inculpat acuzat de proexenetism, după ce Judecătoria Alba Iulia a dispus, inițial, achitarea acestuia. Este vorba despre un bărbat (Horea B.) despre care procurorii susțin că inetrmedia activitatea de prostituție a concubinei sale. Faptele ar fi avut loc în perioada 2020 – 2021, iar prima hotărâre în dosarul penal a fost pronunțată pe data de 13 iunie 2025.
Bărbatul și fosta sa concubină au convins instanța că ea mergea să facă curățenie în diferite apartamente și nu ca să întrețină relații sexuale cu clienți. Procurorii au susținut că, în perioada 9.10.2020 – 11.05.2021, Horea B. a înlesnit practicarea prostituției de către concubina sa, prin aceea că i-a oferit transport către și de la locațiile în care se întâlnea cu diferiți clienți, a postat anunțuri în mediul online pe diferite site-uri în care se promovează escorte, anunțuri pe care ulterior le-a și administrat, în ipostaze indecente, îmbrăcată sumar, a achitat diferite sume de bani pentru activarea anunțului, încărcarea conturilor și repostări automate.
Audiată în calitate de martor, femeia a declarat că bărbatul nu cunoştea ce face, el știind că merge la curăţenie la diferite persoane. Și bărbatul a spus că nu cunoştea ocupaţia concubinei sale și a completat că nu a beneficiat de banii acesteia. A mai spus că îi folosea conturile de pe platforme online deoarece avea parola și contul său de email.
Magistratul de la Judecătoria Alba Iulia a concluzionat că anchetatorii nu au prezentat prin probele de la dosar faptul că femeia practica regulat prostituția. „Organele de urmărire penală nu au probat existenţa unor acte sexuale cu diferite persoane în scopul obţinerii de foloase patrimoniale. Chiar dacă aceasta a menţionat că deţine conturi online, în lipsă de dovezi contrare a afirmațiilor martorei şi a principiului in dubio pro reo în favoarea inculpatului, instanţa reţine că martora nu a practicat prostituţia.
Prin urmare, în lipsa unei condiții a elementului material pentru infracţiunea de proxenetism, respectiv «determinarea sau înlesnirea practicării prostituţiei ori obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către una sau mai multe persoane», nu se poate reţine în sarcina inculpatului că acesta a săvârşit infracţiunea menţionată”, a susținut judecătorul, prin hotărâreade achitare pronunțată în data de 13 iunie 2025.
Parchetul a formulat apel și a obținut rejudecarea cauzei. „Dispune reluarea procedurii judecată în primă instanță începând cu momentul îndeplinirii obligațiilor instanței, conform art. 387 alin. 1 Cod procedură penală. Ultimul act procedural rămas valabil de la care procesul penal trebuie să-şi reia cursul îl reprezintă citarea martorului (…) pentru termenul din 11.03.2025”, a stabilit Curtea de Apel Alba Iulia prin hotărârea pronunțată marți, 18 noiembrie 2025.
