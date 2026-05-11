Sport

VIDEO | Care este melodia preferată a fotbalistului aiudean Andrei Cordea: Cum sună una dintre cele mai apreciate reinterpretări corale afrobeat contemporane

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Care este melodia preferată a fotbalistului aiudean Andrei Cordea: Cum sună una dintre cele mai apreciate reinterpretări corale afrobeat contemporane

Înaintea meciului dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova (1-1), din play-off-ul Superligii de fotbal, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca s-au auzit melodiile preferate de jucătorii echipei feroviare clujene.

Publicul spectator a putut afla astfel și că melodia preferată a fotbalistului aiudean Andrei Cordea, golgheterul CFR-ului, este Ayra Starr & Kelly Rowland & Loud Urban Choir – „Bloody Samaritan” (remix).

„Bloody Samaritan”, interpretată de Loud Urban Choir, este una dintre cele mai populare reinterpretări corale afrobeat din ultimii ani. Melodia reprezintă un cover după piesa originală lansată de Ayra Starr în 2021 și a atras rapid atenția publicului datorită combinației dintre ritmurile afrobeat moderne, armoniile corale puternice și energia specifică muzicii gospel urbane.

Varianta Loud Urban Choir a fost lansată pe 14 septembrie 2021 și s-a răspândit rapid pe platforme precum TikTok, Spotify și Shazam, unde a acumulat milioane de ascultări și identificări. Mesajul piesei este centrat pe încrederea în sine, independență și protejarea propriei energii de influențele negative, refrenul devenind foarte cunoscut prin versul „Protect my energy from your bad aura”.

Din punct de vedere muzical, interpretarea Loud Urban Choir adaugă un plus de intensitate emoțională față de versiunea originală, prin vocile multiple și atmosfera colectivă care transformă piesa într-un imn motivațional și dansant în același timp.

Autorii acreditați ai melodiei sunt Oluwadamilare Aderibigbe, Oyinkansola Sarah Aderibigbe și Prince Omoferi.

Succesul reinterpretării a contribuit și mai mult la popularitatea piesei originale, existând ulterior inclusiv un remix oficial realizat împreună cu Ayra Starr și Kelly Rowland.

Astăzi, versiunea Loud Urban Choir este considerată una dintre cele mai apreciate reinterpretări corale afrobeat contemporane, fiind remarcată pentru vibe-ul pozitiv, ritmul energic și fuziunea dintre muzica africană modernă și influențele gospel.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Tenismenele Briana Moldovan și Alexandra Moldovan (TC Sun Alba Iulia), pe podium la Timișoara, la un turneu de senioare

Dan HENEGAR

Publicat

acum 8 ore

în

11 mai 2026

De

Tenismenele Briana Moldovan și Alexandra Moldovan (TC Sun Alba Iulia) au urcat pe podium la Timișoara, la un turneu de senioare Citește și: FOTO: La clubul TC Sun Alba Iulia, competiții atractive de tenis de câmp pentru copiii din municipiu Tenismenele Briana Moldovan și Alexandra Moldovan (TC Sun Alba Iulia) au urcat pe podium la […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Școala de Dans „Chirilă” Alba Iulia, clasări pe podium la Transilvania Dance Open | Alexa Chirilă – locul 3 și mențiune la solo

Dan HENEGAR

Publicat

acum 8 ore

în

11 mai 2026

De

Reprezentanții Școlii de Dans „Chirilă” Alba Iulia, clasări pe podium la Transilvania Dance Open | Alexa Chirilă – locul 3 și mențiune la solo Printre cei aproximativ 1400 de participanți, s-au aflat și 11 sportive din Alba Iulia, 10 reprezentând Școala de Dans Chirilă, iar una, Alexa Chirilă, în calitate de elevă a Liceului de […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Darius Indrei (CSM Unirea Alba Iulia), din nou în iarbă după o pauză forțată de 10 luni: „Mi-a lipsit tot ce înseamnă fotbalul!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

11 mai 2026

De

Darius Indrei (CSM Unirea Alba Iulia), din nou în iarbă după o pauză forțată de 10 luni: „Mi-a lipsit tot ce înseamnă fotbalul!” Un moment special s-a produs în minutul 80 al victoriei obținute de CSM Unirea Alba Iulia cu 3-0 împotriva celor de la SCM Zalău, în play-off-ul Ligii 3 de fotbal.  Darius Indrei […]

Citește mai mult