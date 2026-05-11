VIDEO | Care este melodia preferată a fotbalistului aiudean Andrei Cordea: Cum sună una dintre cele mai apreciate reinterpretări corale afrobeat contemporane

Care este melodia preferată a fotbalistului aiudean Andrei Cordea: Cum sună una dintre cele mai apreciate reinterpretări corale afrobeat contemporane

Înaintea meciului dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova (1-1), din play-off-ul Superligii de fotbal, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca s-au auzit melodiile preferate de jucătorii echipei feroviare clujene.

Publicul spectator a putut afla astfel și că melodia preferată a fotbalistului aiudean Andrei Cordea, golgheterul CFR-ului, este Ayra Starr & Kelly Rowland & Loud Urban Choir – „Bloody Samaritan” (remix).

„Bloody Samaritan”, interpretată de Loud Urban Choir, este una dintre cele mai populare reinterpretări corale afrobeat din ultimii ani. Melodia reprezintă un cover după piesa originală lansată de Ayra Starr în 2021 și a atras rapid atenția publicului datorită combinației dintre ritmurile afrobeat moderne, armoniile corale puternice și energia specifică muzicii gospel urbane.

Varianta Loud Urban Choir a fost lansată pe 14 septembrie 2021 și s-a răspândit rapid pe platforme precum TikTok, Spotify și Shazam, unde a acumulat milioane de ascultări și identificări. Mesajul piesei este centrat pe încrederea în sine, independență și protejarea propriei energii de influențele negative, refrenul devenind foarte cunoscut prin versul „Protect my energy from your bad aura”.

Din punct de vedere muzical, interpretarea Loud Urban Choir adaugă un plus de intensitate emoțională față de versiunea originală, prin vocile multiple și atmosfera colectivă care transformă piesa într-un imn motivațional și dansant în același timp.

Autorii acreditați ai melodiei sunt Oluwadamilare Aderibigbe, Oyinkansola Sarah Aderibigbe și Prince Omoferi.

Succesul reinterpretării a contribuit și mai mult la popularitatea piesei originale, existând ulterior inclusiv un remix oficial realizat împreună cu Ayra Starr și Kelly Rowland.

Astăzi, versiunea Loud Urban Choir este considerată una dintre cele mai apreciate reinterpretări corale afrobeat contemporane, fiind remarcată pentru vibe-ul pozitiv, ritmul energic și fuziunea dintre muzica africană modernă și influențele gospel.

