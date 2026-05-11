UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier GRAV la Șibot: Un autoturism a intrat într-un cap de pod. Tânăr din Vințu de Jos, în stare gravă

ACCIDENT rutier GRAV la Șibot. Un autoturism a intrat într-un cap de pod. O persoană, inconștientă

Un accident rutier grav a avut loc pe raza localității Șibot, în această noapte. Un autoturism a intrat într-un cap de pod, iar o persoană este inconștientă.

Medicii au început manevrele de resuscitare

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier pe raza comunei Șibot.

Este vorba despre un autoturism care ar fi intrat într-un cap de pod, posibil persoană incarcerata, inconstienta.

Forte alocate: 1 autospecia de stingere cu apa și spumă, 1 echipaj de prim ajutor medical si 1 echipaj de terapie Intensiva Mobilă SMURD.

UPDATE ISU Alba:

Din autoturism a fost extrasa o persoana în stare inconștientă. S-au început manevrele de resuscitare.

UPDATE IPJ Alba:

Traficul rutier se desfășoară alternativ pe DN 7, la kilometrul 347+600 de metri, din cauza unui eveniment rutier în care este implicat un autoturism.

Din primele date, un tânăr, în vârstă de 24 de ani, din localitatea Vințu de Jos, ar fi intrat în coliziune cu un taluz de susținere. Acesta a suferit leziuni corporale grave, iar echipajul medical prezent la fața locului efectuează manevrele de resuscitare.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

