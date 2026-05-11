UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier GRAV la Șibot: Un autoturism a intrat într-un cap de pod. Tânăr din Vințu de Jos, în stare gravă
ACCIDENT rutier GRAV la Șibot. Un autoturism a intrat într-un cap de pod. O persoană, inconștientă
Un accident rutier grav a avut loc pe raza localității Șibot, în această noapte. Un autoturism a intrat într-un cap de pod, iar o persoană este inconștientă.
Medicii au început manevrele de resuscitare
Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier pe raza comunei Șibot.
Este vorba despre un autoturism care ar fi intrat într-un cap de pod, posibil persoană incarcerata, inconstienta.
Forte alocate: 1 autospecia de stingere cu apa și spumă, 1 echipaj de prim ajutor medical si 1 echipaj de terapie Intensiva Mobilă SMURD.
UPDATE ISU Alba:
Din autoturism a fost extrasa o persoana în stare inconștientă. S-au început manevrele de resuscitare.
UPDATE IPJ Alba:
Traficul rutier se desfășoară alternativ pe DN 7, la kilometrul 347+600 de metri, din cauza unui eveniment rutier în care este implicat un autoturism.
Din primele date, un tânăr, în vârstă de 24 de ani, din localitatea Vințu de Jos, ar fi intrat în coliziune cu un taluz de susținere. Acesta a suferit leziuni corporale grave, iar echipajul medical prezent la fața locului efectuează manevrele de resuscitare.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Sântimbru, comuna cu cel mai mic indice de sărăcie din Alba. Se numără și printre comunitățile cu cele mai bune scoruri din toată România
Sântimbru, comuna cu cel mai mic indice de sărăcie din Alba. Se numără și printre comunitățile cu cele mai bune scoruri din toată România Sântimbru este comuna cu cel mai mic indice de sărăcie din județul Alba și se numără și printre comunitățile cu cele mai bune scoruri din toată România, se arată într-un raport […]
VIDEO | Bărbat filmat în timp ce „rearanjează” o terasă din Alba Iulia: A aruncat mai multe scaune și a răsturnat o masă, apoi și-a continuat liniștit drumul
Bărbat filmat în timp ce „rearanjează” o terasă din Alba Iulia: A aruncat mai multe scaune și a răsturnat o masă, apoi și-a continuat liniștit drumul Un bărbat a fost filmat în tmp ce a ,,rearanjat” o terasă de pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia, în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 00:30. […]
TRAGEDIE în Alba: Cadavrul unui bărbat de 54 de ani, din Bucium, descoperit într-un canal de colectare a apei pluviale. Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă
TRAGEDIE în Alba: Cadavrul unui bărbat de 54 de ani, din Bucium, descoperit într-un canal de colectare a apei pluviale. Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă Cadavrul unui bărbat de 54 de ani, din Bucium, a fost descoperit duminică după-masa într-un canal de colectare a apei pluviale de pe marginea unui drum din comună. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | A început deszăpezirea Transfăgărășanului: Se intervine cu două utilaje de mare capacitate. „Temperaturile scăzute nu ne ajută”
A început deszăpezirea Transfăgărășanului: Se intervine cu două utilaje de mare capacitate. „Temperaturile scăzute nu ne ajută” Direcția Regională de...
Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni până în 24 mai 2026: Săptămână rece, urmată de o încălzire treptată
Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni până în 24 mai 2026: Săptămână rece, urmată de o încălzire...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier GRAV la Șibot: Un autoturism a intrat într-un cap de pod. Tânăr din Vințu de Jos, în stare gravă
ACCIDENT rutier GRAV la Șibot. Un autoturism a intrat într-un cap de pod. O persoană, inconștientă Un accident rutier grav...
Sântimbru, comuna cu cel mai mic indice de sărăcie din Alba. Se numără și printre comunitățile cu cele mai bune scoruri din toată România
Sântimbru, comuna cu cel mai mic indice de sărăcie din Alba. Se numără și printre comunitățile cu cele mai bune...
Curier Județean
Bărbat din Abrud, judecat pentru pornografie infantilă prin sisteme informatice la Tribunalul Alba: Instanța a confirmat legalitatea rechizitoriului și a dispus începerea procesului
Bărbat din Abrud, judecat pentru pornografie infantilă prin sisteme informatice la Tribunalul Alba: Instanța a confirmat legalitatea rechizitoriului și a...
FOTO | Tabără de marcare și remarcare a traseelor turistice: Aproximativ 40 de voluntari au contribuit la dezvoltarea turismului local și județean
Tabără de marcare și remarcare a traseelor turistice: Aproximativ 40 de voluntari au contribuit la dezvoltarea turismului local și județean...
Politică Administrație
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume guvernarea
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume...
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Opinii Comentarii
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia Pe data de 11 mai 1968, în urmă cu 53...
Ziua Regalității. 10 mai, zi cu triplă semnificație istorică: Sosirea lui Carol, Independenţa şi Regatul
Ziua Regalității. 10 mai, zi cu triplă semnificație istorică: Sosirea lui Carol, Independenţa şi Regatul În această zi sunt marcate...