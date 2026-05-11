Sântimbru, comuna cu cel mai mic indice de sărăcie din Alba. Se numără și printre comunitățile cu cele mai bune scoruri din toată România
Sântimbru este comuna cu cel mai mic indice de sărăcie din județul Alba și se numără și printre comunitățile cu cele mai bune scoruri din toată România, se arată într-un raport publicat recent de Guvern.
Guvernul României a publicat primul raport național privind eficiența administrației locale și teritoriale din România, raport care analizează Dezvoltarea tuturor Comunităților Locale din țară.
Potrivit raportului, Sântimbru este comuna cu cel mai mic indice de sărăcie (29 %) din județul Alba și în același timp, se află și între comunitățile cu cele mai bune scoruri din toată România.
Acest indice arată cât de bine funcționează o comunitate, cum se dezvoltă ea și cât de eficient este administrată. Se ține de asemenea cont de mai mulți factori care arată împreună, calitatea vieții dintr-o comunitate, printre care:
-atragere de finanțări europene
-gestionarea responsabilă a veniturilor și cheltuielilor
-realizarea de investiții care să crească nivelul de trăi al locuitorilor
-infrastructură locală și utilitățile
-gradul de ocupare și accesul la locuri de muncă în apropiere
-acces la educație și sănătate
-veniturile individuale ale locuitorilor
-stabilitatea demografică a comunității și nu numai
,,În fotografie, este harta oficială a Guvernului, și suntem acel punctuleț verde din interiorul chenarului galben, într-o companie aleasă, alături de puținele puncte verzi din România. Noi suntem bucuroși că putem să arătăm cu toții împreună, în fiecare zi, că suntem o comună echilibrată, care muncim serios și gândim mereu pe termen lung!
Și da, este o realizare a întregii comunități: a familiilor care muncesc aici, a micilor și marilor afaceri de la noi, a copiilor care cresc frumos în fiecare sat, a celor care aleg să rămână aproape de casă și tuturor celor care contribuie zilnic la continuitatea fiecărui sat”, a transmis Iancu Popa, edilul de la Sântimbru, pe Facebook.
