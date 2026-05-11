Ştirea zilei

Sântimbru, comuna cu cel mai mic indice de sărăcie din Alba. Se numără și printre comunitățile cu cele mai bune scoruri din toată România

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 minute

în

De

Sântimbru, comuna cu cel mai mic indice de sărăcie din Alba. Se numără și printre comunitățile cu cele mai bune scoruri din toată România

Sântimbru este comuna cu cel mai mic indice de sărăcie din județul Alba și se numără și printre comunitățile cu cele mai bune scoruri din toată România, se arată într-un raport publicat recent de Guvern.

Guvernul României a publicat primul raport național privind eficiența administrației locale și teritoriale din România, raport care analizează Dezvoltarea tuturor Comunităților Locale din țară.

Potrivit raportului, Sântimbru este comuna cu cel mai mic indice de sărăcie (29 %) din județul Alba și în același timp, se află și între comunitățile cu cele mai bune scoruri din toată România.

Acest indice arată cât de bine funcționează o comunitate, cum se dezvoltă ea și cât de eficient este administrată. Se ține de asemenea cont de mai mulți factori care arată împreună, calitatea vieții dintr-o comunitate, printre care:

-atragere de finanțări europene
-gestionarea responsabilă a veniturilor și cheltuielilor
-realizarea de investiții care să crească nivelul de trăi al locuitorilor
-infrastructură locală și utilitățile
-gradul de ocupare și accesul la locuri de muncă în apropiere
-acces la educație și sănătate
-veniturile individuale ale locuitorilor
-stabilitatea demografică a comunității și nu numai

,,În fotografie, este harta oficială a Guvernului, și suntem acel punctuleț verde din interiorul chenarului galben, într-o companie aleasă, alături de puținele puncte verzi din România. Noi suntem bucuroși că putem să arătăm cu toții împreună, în fiecare zi, că suntem o comună echilibrată, care muncim serios și gândim mereu pe termen lung!

Și da, este o realizare a întregii comunități: a familiilor care muncesc aici, a micilor și marilor afaceri de la noi, a copiilor care cresc frumos în fiecare sat, a celor care aleg să rămână aproape de casă și tuturor celor care contribuie zilnic la continuitatea fiecărui sat”, a transmis Iancu Popa, edilul de la Sântimbru, pe Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Bărbat filmat în timp ce „rearanjează” o terasă din Alba Iulia: A aruncat mai multe scaune și a răsturnat o masă, apoi și-a continuat liniștit drumul

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

11 mai 2026

De

Bărbat filmat în timp ce „rearanjează” o terasă din Alba Iulia: A aruncat mai multe scaune și a răsturnat o masă, apoi și-a continuat liniștit drumul Un bărbat a fost filmat în tmp ce a ,,rearanjat” o terasă de pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia, în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 00:30. […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

TRAGEDIE în Alba: Cadavrul unui bărbat de 54 de ani, din Bucium, descoperit într-un canal de colectare a apei pluviale. Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă 

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ore

în

11 mai 2026

De

TRAGEDIE în Alba: Cadavrul unui bărbat de 54 de ani, din Bucium, descoperit într-un canal de colectare a apei pluviale. Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă Cadavrul unui bărbat de 54 de ani, din Bucium, a fost descoperit duminică după-masa într-un canal de colectare a apei pluviale de pe marginea unui drum din comună. […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Detalii șocante din cazul fetiței de 12 ani atacate cu bestialitate de un albaiulian: „A trântit-o de pe bicicletă și a început să o lovească cu pumnii și picioarele”. De la ce a pornit totul

Bogdan Ilea

Publicat

acum 12 ore

în

11 mai 2026

De

Detalii șocante din cazul fetiței de 12 ani atacate cu bestialitate de un albaiulian: „A trântit-o de pe bicicletă și a început să o lovească cu pumnii și picioarele”. De la ce a pornit totul Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a emis un comunicat de presă în care prezintă detalii despre cazul fetiței de […]

Citește mai mult