Un bărbat din Alba a obținut o diplomă de bacalaureat falsificată și a folosit-o pentru a putea exploata legal pădurea. Diploma provine la un colegiu din București

Un bărbat din comuna Horea, județul Alba, va fi judecat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals după ce a obținut o diplomă de bacalaureat falsificată și a utilizat-o în procedura de reatestare a unei firme în scopul desfășurării de activități de exploatare forestieră.
Sesizarea autorităților judiciare a venit din partea Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitate de exploatare forestieră, care funcționează în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Cercetările efectuate ulterior au arătat că Nicolae Valentin T. deține o diplomă de bacalaureat emisă la data de 23 septembrie 2003 de Grupul Școlar Economic ”Viilor” București, care s-a dovedit a fi falsă.
„Diploma de bacalaureat atestă că inculpatul a urmat forma de învățământ seral în perioada anilor 1999 – 2003 și a promovat examenul de bacalaureat în luna iunie 2003, iar atestatul profesional, aparent eliberat pe numele inculpatului la data de 13.06.2003 de aceeași unitate de învățământ, atestă că acesta a dobândit cunoștințe de tehnician silvic”, se arată în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.
Instituția de învățământ din București a comunicat procurorilor din Alba Iulia faptul că nu a emis atestatul profesional și diploma de bacalaureat, iar persoana respectivă nu figurează în evidențele unității de învățământ. Un răspuns similar a transmis și Ministerul Educației Naționale.
S-a mai descoperit că diploma de bacalaureat falsificată a fost eliberată în anul 1999 unei alte persoane care a absolvit un liceu tehnologic. Raportul de expertiză criminalistică realizat în dosar a arătat că diploma a fost falsificat integral, atât în ceea ce priveşte realizarea suportului, a modului de redactare cât și în ceea ce priveşte realizarea modelului de timbru sec.
Pe de altă parte, s-a stabilit că bărbatul nu ar fi avut cum să fie înmatriculat la colegiul din București, întrucât în anul școlar 1998 – 1999, inculpatul a fost înmatriculat în clasa a IX-a la Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni, specializarea chimie-biologie. Întrucât a fost declarat repetent, la data de 19 octombrie 1999 s-a transferat la Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni în clasa a IX-a Electromecanică, fiind declarat din nou repetent în clasa a X-a.
„În cursul urmăririi penale nu s-a putut stabili cine a falsificat actele de studii emise pe numele inculpatului, însă odată intrat în posesia acestora, acționând în baza aceleiași rezoluţii infracţionale, deși cunoștea că acestea atestau împrejurări necorespunzătoare adevărului întrucât erau falsificate prin contrafacerea scrierii și subscrierii, inculpatul le-a folosit în mai multe ocazii pentru obținerea unor atestate/certificate de atestare”, au mai susțin procurorii.
Pe 23 octombrie 2025, Judecătoria Câmpeni a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală și a dispus începerea procedurii de judecată.
