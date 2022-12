Un bărbat din Aiud, reținut de polițiști după ce ar fi sustras de 4 ori băuturi alcoolice dintr-un supermarket

Câți consilieri are primarul USR din Alba Iulia, unul dintre misterele la care nici măcar Primăria nu poate răspunde

Primarul Gabriel Plesa nu vrea să se știe câți consilieri are angajați la cabinet. Altă explicație nu găsim. Deși am depus o cerere în temeiul legii 544\2001 privind liberul acces la informații publice, nu am primit niciun răspuns în termenul legal de 10 zile. Cererea a fost depusă și înregistrată la Primaria Alba sub numărul de 135277 / 15.11.2022 iar până la această oră niciun angajat nu s-a sinchisit să ne trimită un răspuns, deși aveau această obligație.

Potrivit articloului 7 a legii mai sus menționate, instituția publică avea obligația să ne răspundă în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii iar în cazul în care consideră că lucrarea este complexă sau trebuie consultate documente din arhivă, trebuia comunicat acest lucru în termen de 10 zile și să solicite prelungirea termenului la 30 de zile.

Credeți ca s-au sinchisit angajații primăriei Alba Iulia? Se împiedică oare Primăria condusă de primarul USR Gabriel Pleșa ”care s-ar întoarce în PNL” de un ciot legislativ? Ce părere are domnul Beniamin Todosiu care una ”fumează” pe facebook iar primarul lor de la Alba Iulia are un dispreț edemic față de legea privind informațiile publice, mai ceva ca PSD-iștii sau PNL-iștii. Cel puțin instituțiile conduse de ei, chiar daca majoritatea ”trag de termene” până la limita maximă, măcar respectă legea.

Daca primarul USR ”care s-ar întoarce în PNL” nu știe sau nu vrea să se știe câți consilieri are, îi spunem noi. Desigur, pe surse. Profitând de modifcările codului administrativ, doctorul în sociologie Gabriel Pleșa și-a mărit cu 50% numărul de consilieri, față de fosta administrație HAVA. Toți ”lipitorii de afișe” din USR au prins un job bine plătit la cabinetul primarului pentru că aici lucrurile sunt simple, potrivit legii, primarul poate angaja pe cine vrea și cum vrea, fără concurs.

Dar administrația Hava poate lua lecții nu doar în ce privește numărul de consilieri, aceștia au salarii cu mult mai dodoloațe, duble față de fosta administrație, potrivit surselor ziarulunirea.ro salariul de bază plus sporuri de 50% de fonduri europene a unui astfel de consilier ar ajunge la circa 12.000 de lei pe lună.

Cu siguranță, edilul Gabriel Pleșa este cel mai bine consiliat primar din istoria municipiului Alba Iulia.

Dar nu este singurul mister din Primăria Alba Iulia. Se pare că în instituție sunt o mulțime de ”fenomene paranormale”, neelucidate pe care angajații care au responsabilități în ceea ce privește legea 544/ 2001 nu sunt capabili să le clarifice!

Extras din lege, articolul 7 al legii 544/ 2001 :

”Autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

(2) Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunica în termen de 5 zile de la primirea petițiilor.

(3) Solicitarea și obținerea informațiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condițiile tehnice necesare, și în format electronic.”