Un asistent matrimonial bazat pe AI va fi lansat de Facebook: Utilizatorii vor putea discuta cu chatbot-ul folosind limbajul natural
Asistent matrimonial bazat pe AI, lansat de Facebook
Meta a comunicat că serviciul Facebook Dating va beneficia de un asistent AI, care va ajuta oamenii să-şi găsească mai uşor pereche.
Inteligenţa artificială din Facebook Dating va lua forma unui chatbot cu care utilizatorii vor putea discuta folosind limbajul natural.
Potrivit companiei Meta, utilizatorii serviciului pot cere chatbot-ului să le găsească o persoană potrivită conform anumitor caracteristici şi dintr-o anume zonă.
O altă facilitate, numită sugestiv Meet Cute, va oferi o „sugestie surpriză” pe baza algoritmului.
Meta precizează că aceasta poate combate aşa-numitul efect „swipe fatigue”.
Compania a dezvăluit că, în ultimul an, potrivirile dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 29 de ani au crescut cu 10%.
Meta nu este prima companie care adaugă AI într-un serviciu de dating.
Majoritatea aplicaţiilor de acest gen, de la Tinder la cele mai noi lansate, oferă diverse funcţii care se bazează, mai mult sau mai puţin, pe inteligenţa artificială.
