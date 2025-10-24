Un alt VIOL înregistrat pe rolul instanței din Alba, vineri: Tânăr de 20 de ani, acuzat de viol asupra unui minor și lipsire de libertate, arestat preventiv în lipsă

Judecătoria Alba Iulia a emis vineri, 24 octombrie 2025, un mandat de arestare pe numele unui bărbat (Nicolae P.) care este acuzat de lipsirea de libertate a unei persoane minore, pe care a și violat-o. Bărbatul nu a fost găsit de anchetatori, mandatul de arestare fiind emis în lipsă. Acesta urmează să fie dat în urmărire generală.

„Admite propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba. (…) dispune arestarea preventivă a inculpatuluicercetat pentru săvârșirea infracţiunilor de viol săvârşit asupra unui minor, lipsire de libertate şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere, pe o durată de 30 de zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă.

Respinge cererea de luare a măsurii controlului judiciar, formulată de către inculpat, prin apărătorul desemnat din oficiu, ca neîntemeiată. (…) dispune emiterea, de îndată, faţă de inculpat a mandatului de arestare preventivă pe o perioadă de 30 zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă”, se precizează în minuta încheierii de la Judecătoria Alba Iulia”.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

În urma preluării cauzei de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba-Iulia, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus, la data de 20.08.2025, punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat în vârstă de 20 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de „lipsire de libertate în mod ilegal”, prevăzută de art. 205 alin. 1 şi alin. 3 lit. b C.pen., „viol săvârșit asupra unui minor”, prevăzută de art. 2181 alin. 2 C.pen. şi „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, prevăzută de art. 335 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal.

În fapt, din cercetările efectuate în cauză, a reieșit că, în seara zilei de 19.08.2025, în timp ce se aflau într-o localitate de pe raza judeţului Alba, inculpatul, în vârstă de 20 de ani, a urcat-o pe o persoană vătămată minoră, în vârstă de 14 ani, într-un autoturism, împotriva voinţei acesteia, şi, împreună cu un alt inculpat care a condus maşina, s-au deplasat într-o zonă nelocuită a localităţii, unde inculpatul a întreţinut un raport sexual cu victima, prin constrângere.

De asemenea, în aceeaşi împrejurare, inculpatul a condus şi el autoturismul, fără a poseda permis de conducere.

La data de 20.08.2025, organele de cercetare penală au dispus reţinerea inculpaţilor pentru 24 de ore.

În vederea dovedirii presupusei infracţiuni de viol, a fost necesară efectuarea unei expertize genetice, iar ulterior efectuării acesteia, procurorul a formulat propunere de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpat, la data de 23.10.2025, iar la data de 24.10.2025, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alba-Iulia a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă, acesta fiind arestat în lipsă.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale și formularea propunerii de luarea măsurii arestării preventive sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea robatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de rmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

