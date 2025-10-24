Caz ȘOCANT în Alba! Un bărbat a violat, în repetate rânduri, fiica de 10 ani a concubinei sale: A fost dispusă arestarea preventivă

Caz ȘOCANT în Alba. Un bărbat a violat, de mai multe ori, fiica de 10 ani a concubinei sale: A fost dispusă arestarea preventivă

Un bărbat de 43 de ani a fost reținut pentru comiterea infracțiunii de „viol săvârșit asupra unui minor”. Acesta ar fi întreținut multiple relații sexuale cu fiica, de 10 ani, a concubinei sale.

Mai exact, în perioada septembrie 2021 – august 2025, bărbatul a întreţinut multiple raporturi sexuale cu fiica concubinei sale, în vârstă de 10 ani. Organele de cercetare penală au dispus reţinerea suspectului pentru 24 de ore, iar urmare a referatului procurorului cu propunere de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpat, la data de 24.10.2025, s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pe o perioadă de 30 de zile.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, în urma preluării cauzei de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus, la data de 24.10.2025, punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat în vârstă de 43 de ani, pentru comiterea infracțiunii de „viol săvârșit asupra unui minor”, în formă continuată, prevăzută de art. 2181 alin. 2 şi alin. 4 lit. a C.pen. , cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.

În fapt, din cercetările efectuate în cauză, a reieșit că, în perioada septembrie 2021 – august 2025, în locuinţa comună dintr-o localitate din judeţul Alba, inculpatul a întreţinut multiple raporturi sexuale cu fiica concubinei sale, în vârstă de 10 ani la debutul activităţii infracţionale, prin constrângerea fizică şi morală a acesteia.

La data de 23.10.2025, organele de cercetare penală au dispus reţinerea suspectului pentru 24 de ore, iar urmare a referatului procurorului cu propunere de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpat, la data de 24.10.2025, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alba-Iulia a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pe o perioadă de 30 de zile.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale și formularea propunerii de luare a măsurii arestării preventive sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie, a transmis sursa citată.

