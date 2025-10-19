Turiștii de pe litoral ar putea scăpa de umbrele, baldachine și șezlonguri: ,,Primăriile să aibă posibilitatea de a înființa plaje publice”

Turiștii de pe litoral ar putea scăpa de umbrele, baldachine și șezlonguri. Ce cuprinde proiectul de lege

Turiștii ar putea sa beneficieze de acces gratuit la 20% din plajele de pe litoral, fără șezlonguri sau beach-baruri nenumărate. Autoritățile locale ar urma să asigure dușuri, toalete și pubele de gunoi.

,,Accesul liber la plajă a devenit aproape imposibil din cauza aglomerării de umbrele, de baldachine, de construcții și nu în ultimul rând din cauza prețurilor la închiriatul șezlongurilor, de exemplu, și atunci s-a considerat necesar să intervenim astfel încât primăriile să aibă posibilitatea de a înființa plaje publice”, a declarat Daniel Georgescu, deputat și inițiator al legii.

Atunci când vine vorba despre autoritățile locale, primarii au opinii diferite atunci când vine vorba despre acest subiect. Dorin Jeanu, primar Costinești: ,,Vom putea desfășura activități sportive și culturale, ne gândim și la reluarea serbărilor mării. Nu cred că va fi o cheltuială semnificativă pentru că e nevoie de vestiare, dușuri”, a declarat pentru stirileprotv.ro. În timp ce, edilul din Mangalia recunoaște că ar prinde bine autorităților locale disponibilitate financiară pentru a reuși să realizeze cele propuse.

Proiectul de lege prevede amenzi între 500 și 1.000 de lei pentru cei care aruncă gunoi pe plajă sau în apă.

Legea urmează să fie promulgată de președintele țării, oferind turiștilor posibilitatea de a se bucura de mare în mod gratuit și de a se relaxa pe plaje curate și accesibile.

