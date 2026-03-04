Turismul în Alba, la pământ: Numărul de turiști și de înnoptări a scăzut în decembrie 2025. Județul, pe ultimul loc la gradul de ocupare din Regiunea Centru

Turismul din județul Alba a înregistrat o nouă scădere în luna decembrie 2025, potrivit datelor Direcției Regionale de Statistică Alba. Numărul turiștilor cazați în structurile de primire turistică, dar și cel al înnoptărilor, a fost mai mic atât față de luna anterioară, cât și comparativ cu decembrie 2024. În total, peste 14.000 de turiști au fost cazați în unități turistice din județ.

Turismul din Alba continuă să fie în scădere:

În luna decembrie 2025, în unităţile turistice din judeţul Alba (cu minim 10 locuri pat) au fost cazaţi 14.440 turiști (reprezentând 1,6% din numărul turiștilor înregistrat la nivel național, 907.409 turiști), înregistrându-se scădere cu 757 persoane (-5,0%) faţă de luna anterioară și cu 417 persoane (-2,8%) faţă de luna corespunzătoare din anul 2024. Majoritatea turiștilor au fost cazați în hoteluri (34,5%), pensiuni agroturistice (24,3%), apartamente și camere de închiriat (20,4%) și pensiuni turistice (11,5%).

Numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică din judeţ (cu minim 10 locuri pat) înregistrat în decembrie 2025 a fost de 25.826, mai puțin cu 228 înnoptări (-0,9%) faţă de luna anterioară și cu 2.500 înnoptări (-8,2%) faţă de luna decembrie 2024. Durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în această lună a fost de 1,79 zile, mai mică decât cea înregistrată în decembrie 2024 (1,90 zile).

În anul 2025, în unităţile turistice din judeţul Alba (cu minim 10 locuri pat):

au fost cazaţi 256144 turişti, înregistrându-se o scădere cu 1,3% faţă de anul 2024 (259636 turisti); turiştii români deţin o pondere de 85,4% din numărul total de turişti înregistraţi la nivelul județului Alba (218796 persoane), iar turiştii străini (37348 persoane) reprezintă 14,6%, in creștere față de anul anterior cu 3873 turiști (+11,6%);

numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică din judeţ (cu minim 10 locuri pat) a fost de 452033, mai putin cu 0,9% faţă de anul 2024 cand s-au înregistrat 456299 înnoptări;

durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare a fost de 1,76 zile mai mica decat in anul 2024, 1,78 zile.

În luna decembrie, în mediul urban se înregistrează un număr de 8.036 turiști (55,7% din total), în creștere cu 154 turiști față de decembrie 2024 (7.882 turiști, 53% din total), iar în rural numărul turiștilor a fost de 6.404 turiști (44,3% din total), în scădere cu 571 turiști (-8,2%) față de luna corespunzătoare din anul anterior (6.975 turiști, 37% din total).

Pe medii și localități, cei mai mulți turiști din urban se înregistrează în Alba Iulia (4.391 turiști) și Sebeș (2.462 turiști), iar în mediul rural: Șugag (2.098 turiști), Arieșeni (822 turiști), Albac (581 turiști), Rimetea (510 turiști), Gârda de Sus (398 turiști), Vidra (274 turiști).

Turismul în Regiunea Centru în luna decembrie 2025:

Numărul sosirilor, înregistrate în structurile de primire turistică în luna decembrie 2025, în Regiunea Centru, a fost de 238959 (26,3% din numărul sosirilor înregistrate la nivel naţional) și înregistrează o creștere cu 6,5% faţă de luna anterioară. În luna decembrie 2025, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, în Regiunea Centru, sosirile in structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat o scădere cu 17475 persoane (-6,8%).

Cele mai multe sosiri s-au înregistrat în judeţul Braşov (114657), reprezentând 48% din totalul regional, iar cele mai puţine sosiri înregistrate au fost în judeţul Covasna, reprezentând 4,4% din totalul regional.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din Regiunea Centru a fost în luna decembrie 2025 de 21,9% pe total structuri de cazare turistică, sub nivelul înregistrat în luna decembrie 2024 (25%) și sub indicele calculat la nivel national (23,2%). Județul Brașov a înregistrat cea mai mare valoare a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare (25,1%), fiind urmat de județele Covasna și Mureș (24%), județul Sibiu (22,4%), Harghita (14,4%), iar cea mai scăzută valoare s-a înregistrat în județul Alba (11,6%).

