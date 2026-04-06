Turismul din Alba, în declin: Mai puțini turiști și mai puține înnoptări în ianuarie 2026. Județul, ultimul în regiunea Centru la gradul de ocupare

Numărul turiștilor cazați în județul Alba a scăzut în ianuarie 2026. În total, 12.562 de persoane au fost cazate în unitățile turistice cu cel puțin 10 locuri, cu 13% mai puține decât în luna anterioară și cu 11,6% sub nivelul înregistrat în ianuarie 2025.

Scăderea s-a văzut și în numărul de înnoptări, care a ajuns la 23.022 în prima lună a anului, în timp ce durata medie a sejurului a fost de 1,83 zile, mai mică față de aceeași perioadă din 2025.

Totodată, gradul de ocupare a locurilor de cazare din județ a fost de doar 10,7%, sub cel din luna precedentă și mult sub media națională, de 20,4%, clasându-se pe ultimul loc în regiunea Centru.

Turismul din Alba, în continuă scădere

În luna ianuarie 2026, în unităţile turistice din judeţul Alba (cu minim 10 locuri pat) au fost cazaţi 12.562 turiști (reprezentând 1,6% din numărul turiștilor înregistraţi la nivel național, 785.785 turiști), înregistrându-se scădere cu 1.878 persoane (-13,0%) faţă de luna anterioară și cu 1.642 persoane (-11,6%) faţă de luna corespunzătoare din anul 2025. Majoritatea turiștilor au fost cazați în hoteluri (38,3%), pensiuni agroturistice (22,6%), apartamente și camere de închiriat (20,4%) și pensiuni turistice (9,2%).

Durata medie a sejurului în județul Alba, mai mică

Numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică din judeţ (cu minim 10 locuri pat), înregistrat în ianuarie 2026, a fost de 23.022, mai puțin cu 2.804 înnoptări (-10,9%) faţă de luna anterioară și cu 3.310 înnoptări (-12,6%) faţă de luna ianuarie 2025. Durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în această lună a fost de 1,83 zile, mai mică decât cea înregistrată în ianuarie 2025 (1,85 zile).

În ianuarie 2026, turiştii români deţin o pondere de 93,1% din numărul total de turişti înregistraţi la nivelul județului Alba (11691 persoane), iar turiştii străini (871 persoane), reprezinta 6,9% din total.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din judeţ în luna ianuarie 2026 a fost de 10,7%, mai mic decât cel înregistrat în luna anterioară (11,6%) și mai mic decat indicele înregistrat în luna corespunzătoare din anul anterior (11,7%), pe ţară înregistrându-se un indice de 20,4%.

În luna ianuarie în mediul urban se inregistreaza un număr de 6332 turiști (50,4% din total) în scadere cu 1642 turiști fata de ianuarie 2025 ( 6863 turisti, 48,3% din total), iar în rural numărul turiștilor a fost de 6230 turiști (49,6% din total), in scadere cu 1111 turisti (-15,1%) fata de luna corespunzătoare din anul anterior (7341 turisti, 51,7% din total).

Pe medii și localități, cei mai mulți turiști din urban se înregistrează în Alba Iulia (3.788 turiști) și Sebeș (1.706 turiști), iar în mediul rural: Șugag (2.614 turiști), Arieșeni (1.321 turiști), Albac (477 turiști), Gârda de Sus (411 turiști) și Rimetea (410 turiști).

Numărul sosirilor, înregistrate în structurile de primire turistică în luna ianuarie 2026, în Regiunea Centru, a fost de 225067 (28,6% din numărul sosirilor înregistrate la nivel naţional) și înregistrează o scădere cu 5,8% faţă de luna anterioară. În luna ianuarie 2026, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, în Regiunea Centru, sosirile in structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat o scădere cu 17172 persoane (-7,1%).

Județul Alba, pe ultimul loc în regiunea Centru la valoarea indicelui de utilizare a capacității de cazare

Cele mai multe sosiri s-au înregistrat în judeţul Braşov (122119), reprezentând 54,3% din totalul regional, iar cele mai puţine sosiri înregistrate au fost în judeţul Covasna, reprezentând 4,6% din totalul regional.

Durata medie a sejurului, la nivelul Regiunii Centru, în luna ianuarie 2026, a fost de 1,90 zile, iar la nivel judeţean, cea mai mare durată a sejurului s-a înregistrat în Covasna (2,66 zile) și cea mai mică în judeţul Sibiu (1,57 zile).

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din Regiunea Centru a fost în luna decembrie 2025 de 21% pe total structuri de cazare turistică, sub nivelul înregistrat în luna ianuarie 2025 (24,2%) și peste indicele calculat la nivel national (20,4%). Județul Brașov a înregistrat cea mai mare valoare a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare (26,2%), fiind urmat de județele Covasna (24,8%), Mureș (23,2%), Harghita (15%), Sibiu (14,7%), iar cea mai scăzută valoare s-a înregistrat în județul Alba (10,7%).

