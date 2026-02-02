Turismul din Alba, în continuă scădere: Numărul de turiști și de înnoptări a scăzut drastic în noiembrie 2025. Județul, pe ultimul loc la gradul de ocupare din Regiunea Centru

Turismul din județul Alba a înregistrat o scădere semnificativă în luna noiembrie 2025, potrivit datelor oficiale ale Direcției Regionale de Statistică Alba. Numărul turiștilor cazați, dar și cel al înnoptărilor, a fost mai mic atât față de luna anterioară, cât și comparativ cu noiembrie 2024.

În luna noiembrie 2025, în unitățile de cazare din județul Alba cu cel puțin 10 locuri pat au fost înregistrați 15.197 de turiști, cu 2.810 persoane mai puțin (-15,6%) față de luna octombrie și cu 1.735 de persoane mai puțin (-10,2%) comparativ cu noiembrie 2024. În aceeași perioadă, numărul înnoptărilor a scăzut la 26.054, înregistrând un minus de 12% față de luna anterioară și de 8,5% față de anul trecut, în timp ce durata medie a sejurului a fost de 1,71 zile.

Turismul în Alba, în continuă scădere

În luna noiembrie 2025 în unităţile turistice din judeţul Alba (cu minim 10 locuri pat) au fost cazaţi 15.197 turiști ( reprezentând 1,6% din numărul turiștilor înregistraţi la nivel național, 936807 turiști ), înregistrându-se scădere cu 2810 persoane (-15,6%) faţă de luna anterioară și cu 1735 persoane (-10,2%) faţă de luna corespunzătoare din anul 2024. Majoritatea turiștilor au fost cazați în hoteluri (36,9%), apartamente și camere de închiriat (20,5%), pensiuni agroturistice (18,9%), și pensiuni turistice (15%).

Numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică din judeţ (cu minim 10 locuri pat) înregistrat în noiembrie 2025 a fost de 26054, mai puţin cu 3538 înnoptări (-12%) faţă de luna anterioară și cu 2412 înnoptări (-8,5%) faţă de luna noiembrie 2024. Durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în această lună a fost de 1,71 zile, mai mare decât cea înregistrată în noiembrie 2024 (1,68 zile).

În noiembrie 2025, turiştii români deţin o pondere de 94,2% din numărul total de turişti înregistraţi la nivelul județului Alba (14322 persoane), iar turiştii străini (875 persoane), reprezintă 5,8% din total.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din judeţ în luna noiembrie 2025 a fost de 11,2%, mai mic decât cel înregistrat în luna anterioară (12,2%) și decât indicele înregistrat în luna corespunzătoare din anul anterior (12,9%), pe ţară înregistrându-se un indice de 25,4%.

Turiștii străini, doar 15% din totalul numărului de turiști

În perioada 1.01-30.11.2025 în unităţile turistice din judeţul Alba (cu minim 10 locuri pat):

au fost cazaţi 241704 turişti, înregistrându-se o scădere cu 1,3% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2024; turiştii români deţin o pondere de 85% din numărul total de turişti înregistraţi la nivelul județului Alba (205400 persoane), iar turiştii străini (36304 persoane) reprezintă 15%, în creștere faţă de perioada similară din anul anterior cu 3714 turiști (+11,4%);

numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică din judeţ (cu minim 10 locuri pat) a fost de 426207, mai puţin cu 0,4% faţă perioada similară a anului 2024 când s-au înregistrat 427973 înnoptări;

durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în această perioadă a fost de 1,76 zile mai mare decât în perioada similară din anul 2024, 1,75 zile.

În luna noiembrie în mediul urban se înregistrează un număr de 9685 turiști (63,7% din total) în scădere cu 862 turiști faţă de noiembrie 2024 ( 10547 turiști, 62,3% din total), iar în rural numărul turiștilor a fost de 5512un turiști (36,3% din total), în scădere cu 873 turiști (-13,7%) faţă de luna corespunzătoare din anul anterior (6385 turiști, 37,7% din total).

Pe medii și localități, cei mai mulți turiști din urban se înregistrează în Alba Iulia

( 5389 turiști) și Sebeș ( 3213 turiști), iar în mediul rural: Șugag (1364 turiști), Râmețea

( 696 turiști), Albac ( 551 turiști), Ighiu (550 turiști), Arieșeni (347 turiști), Ciugud (321 turiști).

Turismul în Regiunea Centru în luna noiembrie 2025

Numărul sosirilor, înregistrate în structurile de primire turistică în luna noiembrie 2025,în Regiunea Centru, a fost de 224426 (24% din numărul sosirilor înregistrate la nivel naţional) și înregistrează o scădere cu 20,3% faţă de luna anterioară. În luna noiembrie 2025, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, în Regiunea Centru, sosirile in structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat o scădere cu 16563 persoane (-6,9%).

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din Regiunea Centru a fost în luna noiembrie 2025 de 21,2% pe total structuri de cazare turistică, sub nivelul înregistrat în luna noiembrie 2024 (24,2%) și sub indicele calculat la nivel national (25,4%). Judeţul Covasna a înregistrat cea mai mare valoare a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare (35,9%), fiind urmat de județul Mureș (29,5%), Brașov (21,2%), județul Sibiu (20,6%), Harghita(13,3%), iar cea mai scăzută valoare s-a înregistrat în județul Alba (11,2%).

