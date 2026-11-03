Rabla Auto 2026: Au început înscrierile pentru persoane fizice. Ce valoare au ecotichetele pentru fiecare categorie de vehicule

O nouă sesiune a Programului Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice a început marți, la ora 10:00. Înscrierile se fac online, prin platforma Administrației Fondului pentru Mediu, iar valoarea ecotichetelor este cuprinsă între 10.000 și 18.500 de lei.

Bugetul sesiunii depășește 35 de milioane de lei, iar programul rămâne deschis până la finalul anului sau până la epuizarea fondurilor.

Persoanele care depun cererea trebuie să folosească formularul disponibil în aplicația AFM pentru sesiunea din 3 noiembrie și să verifice atent datele și documentele încărcate. Certificatele fiscale expirate, informațiile personale completate greșit sau nefinalizarea procedurii în platformă pot crea probleme la verificarea dosarului.

Ce valoare au ecotichetele pentru fiecare categorie de vehicule

Sumele acordate prin Rabla Auto diferă în funcție de tipul vehiculului cumpărat. Pentru noua sesiune, valorile ecotichetelor sunt următoarele:

10.000 de lei pentru autoturisme cu motorizare pe benzină sau GPL;

12.000 de lei pentru autoturisme hibride;

15.000 de lei pentru autoturisme plug-in hybrid;

18.500 de lei pentru autoturisme electrice;

10.000 de lei pentru motociclete;

15.000 de lei pentru motociclete electrice.

Cea mai mare parte a bugetului, respectiv 25,6 milioane de lei, este alocată mașinilor pe benzină, GPL și hibridelor. Ministerul estimează că fondurile vor permite acordarea a aproximativ 2.550 de ecotichete pentru aceste categorii.

Pentru autoturismele electrice și cele plug-in hybrid sunt prevăzute 9,2 milioane de lei, sumă care ar putea acoperi aproximativ 600 de ecotichete. În cazul motocicletelor, bugetul este de 550.000 de lei, pentru circa 55 de ecotichete.

Pentru a beneficia de finanțare, persoanele interesate trebuie să predea spre casare un autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin opt ani. Potrivit condițiilor comunicate de Ministerul Mediului, cerința trebuie îndeplinită pentru fiecare ecotichet solicitat.

Programul urmărește înlocuirea mașinilor vechi cu vehicule noi, mai puțin poluante, contribuind astfel la reducerea emisiilor generate de transportul rutier.

Ministerul atrage atenția că vor fi acceptate numai cererile descărcate din aplicația AFM după deschiderea sesiunii. Documentele obținute înainte de acest moment nu vor putea fi folosite pentru noua rundă.

Termenul-limită pentru depunerea solicitărilor este 31 decembrie 2026. Sesiunea se poate încheia însă mai devreme dacă bugetul disponibil este consumat integral.

Persoanele interesate trebuie să consulte platforma oficială a AFM și să urmeze procedura corespunzătoare categoriei de vehicul pentru care solicită finanțare.

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