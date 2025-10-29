Tunelurile autostrăzii Sibiu – Pitești, „săpate” cu explozibil: Lucrări non-stop pe cel mai dificil tronson al șoselei

Tunelurile autostrăzii Sibiu – Pitești, „săpate” cu explozibil: Lucrări non-stop pentru finalizare

Pe tronsonul cel mai dificil al viitoarei autostrăzi Sibiu-Pitești, lucrările avansează într-un ritm alert. La Robești, constructorii sapă primul dintre cele șapte tuneluri ale secțiunii, folosind o metodă clasică, dar spectaculoasă – detonarea controlată a muntelui cu explozibil. Rocile extrem de dure fac imposibilă utilizarea altor tehnologii. Fiecare detonare folosește aproximativ 200 de kilograme de explozibil, oferind un avans de circa patru metri pe zi. Activitatea se desfășoară continuu, în două schimburi de câte 12 ore, iar siguranța zonei este strict monitorizată.

„În acest moment au fost forate și încărcate 80 de găuri, cu 200 de kilograme de explozibil în total. Pentru fiecare detonare stabilim un perimetru de siguranță, astfel încât lucrările să se desfășoare în condiții optime”, a explicat inginerul minier Alexandru Gabor, subliniind că operațiunea este una „miglăloasă și care necesită răbdare”.

Pe măsură ce echipele înaintează în munte, pereții tunelului sunt consolidați cu beton armat – o metodă inspirată din tehnologia austriacă folosită frecvent în Alpi, considerată cea mai eficientă pentru terenurile stâncoase. „Spre deosebire de alte tuneluri din țară, aici se utilizează explozibilul din cauza durității rocii. Metoda austriacă se pretează perfect tunelurilor rutiere, fiind aplicată la nivel mondial”, a precizat Alexandru Bogdan, reprezentantul constructorului.

Tunelul de la Robești va avea două galerii, cu o lungime de aproximativ 900 de metri fiecare, și ar trebui finalizat până în mai 2026. El este doar primul dintr-un total de șapte tuneluri ce vor fi construite între Boița și Cornetu – un tronson de 31 de kilometri care va include și 48 de viaducte. Termenul oficial de finalizare pentru întreaga autostradă Sibiu – Pitești este 2028, însă lipsa autorizațiilor de mediu pentru aproape 90% din proiect ar putea genera întârzieri semnificative.

„Chiar dacă acordul de mediu revizuit va fi emis anul viitor, este puțin probabil ca lucrările să fie finalizate înainte de 2031”, avertizează Ionuț Ciurea, reprezentant al Asociației Pro Infrastructură.

În plus, există probleme și pe partea de exproprieri. Mai multe familii din zona Robești nu au primit încă despăgubirile pentru terenurile afectate de lucrări. „Plătim impozit, dar nu am fost despăgubiți nici cu un leu”, spune Eftie Mandea, unul dintre localnici.

Pe secțiunea IV, Tigveni – Curtea de Argeș, lucrările la cele două tuneluri gemene – Alina și Daniela – sunt aproape de final. Urmează instalarea sistemelor tehnice, a infrastructurii de rulare și a finisajelor interioare.

Autostrada Sibiu – Pitești va avea, în total, 122 de kilometri, dintre care 44 sunt deja deschiși circulației.

