Trupa Skepsis din Alba Iulia participă la unul dintre cele mai importante festivaluri de teatru din Lituania – Festivalul Internațional de Teatru ”Theater Cluster 2025”, alături de teatre și companii din 8 țări

În perioada 09-20 octombrie compania de teatru SKEPSIS va reprezenta Alba Iulia și România la două evenimente cultural-artistice organizate în Lituania, oferind reprezentații în 3 orașe diferite.

Primul eveniment la care compania din Alba Iulia a participat a fost festivalul internațional ”Senjoray ir Jaunyste ”, organizat în perioada 10-12 octombrie în orașul Jurbarkas de către Teatrul ”Konstantinas Klinskis” și Centrul Cultural Jurbarkas – eveniment multicultural care urmărește depășirea granițelor dintre generații și anularea barierelor lingvistice prin artă și unde trupa Skepsis a fost prezentă alături de alte 9 grupuri din 7 țări: Lituania, Estonia, Croația, Israel, Polonia, Germania și România.

Imediat după aceea, în perioada 15-19 octombrie compania Skepsis va reveni la unul dintre cele mai importante festivaluri de teatru din Lituania: Festivalul Internațional de Teatru ”Theater Cluster 2025” – organizat simultan în trei orașe din Lituania aflate în parteneriat: Rokiškis, Pasvalys și Utena. Teatre instituționalizate și companii independente din 8 țări – Litunia, România, Letonia, Kazakhstan, Spania, Ucraina, Italia și Luxemburg vor prezenta în ansamblu, timp de 5 zile, peste 30 de spectacole în fiecare dintre cele orașe care găzduiesc și susțin evenimentul.

Artiștii participanți vor beneficia de discuții critice cu un juriu de experți internaționali din Olanda, Franța, Letonia și Lituania care va analiza fiecare spectacol și va oferi un feedback punctual în scopul optimizării experienței.

Trupa de teatru Skepsis va participa în programul festivalurilor cu spectacolul ”Farmacia”, după Eugene Ionesco, regizat de Viorel Cioflică, în care paradoxul și ironia teatrului absurdului aduc în discuție prin personajele interpretate de Diana Bîrsan și Ludmila Cioflică teme actuale din prezentul pe care îl trăim – superficialitatea comunicării, dificultatea de a crea relații autentice cu ceilalți, dezumanizarea individului.

Festivalul are și o pronunțată dimensiune interculturală. Trupele vor călători, vor susține spectacole și vor avea întâlniri oficiale cu Primarii și Consillile Locale și cu elevii din diverse școli din cele trei orașe pentru a-și prezenta orașul și țara de proveniență.

În cadrul programului se va organiza o seară a națiunilor unde fiecare grup va prezenta un moment artistic și va pregăti o rețetă culinară tradițională.

Trupa de teatru Skepsis își asumă din nou rolul de ambasador cultural al orașului Alba Iulia și a țării noastre. În cadrul întâlnirilor oficiale orașul și țara de proveniență vor fi prezentate oficialităților și publicului larg folosind ca suport și materiale foto și video.

